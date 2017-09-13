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05:23 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске начал работу международный конгресс металлургов

Гости из 20-ти стран мира приехали в Красноярск. В краевом центре открылся международный конгресс «Цветные металлы и минералы». На нём обсуждали новые разработки в мире металлургии.

Источник: Reuters

Участники конференции из Швейцарии, Объединённых Арабских Эмиратов, Америки, России — всего представлены 25 государств. Красноярск традиционно проводит значимый металлургический форум «Цветные металлы и минералы» благодаря своему промышленному потенциалу.

«98% всего объёма металлов платиновой группы России производится в Красноярске; с запуском уже второго алюминиевого завода более 30% первичного алюминия», — отметил министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов.

«Русал» — организатор конгресса — инвестирует в развитие новых видов продукции высокого передела. Алюминиевые мосты, самолёты, автомобили — отрасль укрепляет свои позиции. Поэтому в «Русале» создали новый институт лёгких металлов и технологий. Одно из перспективных направлений — технология 3D-печати из алюминия. Она позволит решать задачи, когда только литьём уже не обойтись.

«Его цель — создание сверхпрочных и сверхлёгких материалов. Тренд потребления новых материалов — это автомобилестроение. Сейчас повсеместно все компании мира переходят на алюминий», — пояснил технический директор ОК «Русал» Виктор Манн.

Сейчас более 60% электролизёров КрАЗа перевели на новую технологию — «ЭкоСодерберг», благодаря которой возрастает эффективность и сокращается объём выбросов в атмосферу. Одним из главных проектов остаётся создание безуглеродной технологии производства алюминия с использованием инертных анодов. Эти и многие другие направления специалисты будут обсуждать на конгрессе до 15 сентября.

Владимир БОГОМОЛОВ.

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