В Красноярске начал работу международный конгресс металлургов

Участники конференции из Швейцарии, Объединённых Арабских Эмиратов, Америки, России — всего представлены 25 государств. Красноярск традиционно проводит значимый металлургический форум «Цветные металлы и минералы» благодаря своему промышленному потенциалу.



«98% всего объёма металлов платиновой группы России производится в Красноярске; с запуском уже второго алюминиевого завода более 30% первичного алюминия», — отметил министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов.



«Русал» — организатор конгресса — инвестирует в развитие новых видов продукции высокого передела. Алюминиевые мосты, самолёты, автомобили — отрасль укрепляет свои позиции. Поэтому в «Русале» создали новый институт лёгких металлов и технологий. Одно из перспективных направлений — технология 3D-печати из алюминия. Она позволит решать задачи, когда только литьём уже не обойтись.



«Его цель — создание сверхпрочных и сверхлёгких материалов. Тренд потребления новых материалов — это автомобилестроение. Сейчас повсеместно все компании мира переходят на алюминий», — пояснил технический директор ОК «Русал» Виктор Манн.



Сейчас более 60% электролизёров КрАЗа перевели на новую технологию — «ЭкоСодерберг», благодаря которой возрастает эффективность и сокращается объём выбросов в атмосферу. Одним из главных проектов остаётся создание безуглеродной технологии производства алюминия с использованием инертных анодов. Эти и многие другие направления специалисты будут обсуждать на конгрессе до 15 сентября.