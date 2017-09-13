В мэрии прокомментировали отказ IKEA от строительства ТЦ в «Солонцах-2»

В департаменте муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска прокомментировали отказ компании IKEA от строительства ТЦ в «Солонцах-2». Информация о сворачивании проекта появилась накануне, 12 сентября.

И.о. главы департамента Максим Несанов рассказал журналистам, что расторжение договора об аренде инициировала сама компания. По словам чиновника, IKEA изменила собственные механизмы строительства ТЦ.

«Компания объясняет это тем, что у них изменился подход и внутрикорпоративные механизмы к реализации этого проекта. На сегодняшний день 50 га — это для них много, и они не успевают осваивать участок теми темпами, которые планировали. Но также есть понимание после беседы с представителями компании, что они готовы вернуться в Красноярск при условии, если мы сделаем этот участок меньше — до 25−30 га, чтобы он отвечал их требованиям», — отметил Несанов.

Сейчас в мэрии рассматривают вариант с уменьшением площади участка под ТЦ. Для этого нужно скорректировать проект межевания и планировки микрорайона. Несанов отметил, что IKEA сможет принять участие в новом аукционе по аренде земли, если ее все устроит. При этом чиновник добавил, что мэрия еще не решила, «надо ли дробить участок или не надо».