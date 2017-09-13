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05:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Частные автобусы маршрута № 30 устроили забастовку около мэрии Иркутска

Около 20 частных автобусов маршрута № 30 «Ц. Рынок — Ново-Ленино» утром 13 сентября 2017 года выстроились на парковке около здания администрации Иркутска в знак протеста против действий властей.

Как рассказала «Байкал Инфо» руководитель компании-перевозчика ООО «Пантера» Елена Давыдова, администрация города выдавливает частников с маршрута, чтобы полностью отдать его муниципальному «Автотрансу».

По словам Елены Давыдовой, в 2015 году ООО «Пантера» подало уведомление, чтобы компании выдали карты маршрутов, необходимых для перевозки пассажиров. «Вместо этого администрация Иркутска провела конкурс, в котором победил МУП «Автотранс», — прокомментировала она. Тогда частный перевозчик подал иск в Арбитражный суд, чтобы понудить городские власти выдать карты маршрутов, 28 августа нынешнего года иск был полностью удовлетворён. Но документацию ООО «Пантера» не выдали, более того, частный перевозчик перестал работать на этом маршруте с 12 сентября.

Причиной простоя является вступление в силу решения суда Ленинского района о приостановлении деятельности ООО «Пантера», которое выходило на маршрут без получения необходимых разрешительных документов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. «Мы уважаем закон, поэтому не вышли на маршрут. Но ведь это наша компания выиграла иск в Арбитражном суде, и нам должны выдать разрешительные документы! Я не могу достучаться до комитета управления транспорта», — в отчаянье говорит Елена Давыдова.

Итогом противостояния властей и частного перевозчика стало то, что последние дни уехать из Ново-Ленино в центр города и обратно стало очень трудно. На остановках в часы-пик стоят толпы людей, на конечной толпа набивает автобус так плотно, что на других остановках войти в него уже почти не получается. Пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника управления транспорта Булата Тугутова сообщает, что на маршруте работает 50 пассажирских автобусов, интервал движения составляет пять минут. «Кому-то выгодно создавать ажиотаж по поводу этого маршрута. Но, хочу заверить, что работа идет в штатном режиме, от пассажиров жалоб не поступает», — цитирует пресс-служба начальника управления транспорта. Булат Тугутов отметил, что случае необходимости будет рассмотрен вопрос об увеличении количества машин.

А Елена Давыдова уверяет, что по факту муниципальных автобусов куда меньше — не более 23. «Чтобы закрыть маршрут № 30, снимают транспорт с других городских маршрутов, арендуют автобусы у других частников», — говорит руководитель ООО «Пантера». Компания намерена ждать, пока вступит в силу решение Арбитражного суда, чтобы обязать мэрии выдать разрешительные документы на маршрут № 30.

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