Хабаровские застройщики готовы сдать в этом году льготное жильё
Дома практически доделали на улице Совхозной и в комплексе «Восточный».
Дома практически доделали на улице Совхозной и в комплексе «Восточный».
Муниципальные застройщики Хабаровска готовы к концу года сдать в эксплуатацию почти три тысячи квадратных метров жилья. Часть квартир продают по льготной цене в рамках федеральной программы «Жильё для российской семьи». За заветный метр будущим новосёлам придётся отдать всего по 35 тысяч рублей.
«Мы наметили план — около 300 квадратных метров построить. Пока получается сдать их в этом году. Но пошли
Градоначальник отметил, что возведение новостроек помогает расселить ветхий фонд. Особенно это востребовано в рамках развития застроенных территории.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в дальневосточной столице на 20 процентов снизились темпы и объёмы строительства. Сейчас хабаровчане предпочитают покупать квадратные метры на вторичном рынке либо квартиры
Сейчас завершается возведение дома на улице Совхозной. Градоначальник попросил застройщика после завершения кладки засыпать прилегающую территорию щебнем, чтобы в октябре уложить асфальт. Эти меры помогут сдать дом к Новому году. Агентство писало, что там почти 150 тысяч квадратных метров готового жилья, или около трёх тысяч квартир. Большинство строений — это типовые девятиэтажки. Под федеральную программу для льготников выделили часть семиподъездного дома на 279 квартир.
В жилом комплексе «Восточный» два дома сданы, ещё один достроят в этом году. Все квартиры в нём и в здании, которое только начали возводить, уже выкупили. Сейчас к объектам подводят коммуникации. Застройщик попросил градоначальника помочь в возведении дороги к микрорайону от нового комплекса в районе улицы Промышленной.