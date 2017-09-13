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06:22 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские застройщики готовы сдать в этом году льготное жильё

Дома практически доделали на улице Совхозной и в комплексе «Восточный».

Источник: Восток Медиа

Муниципальные застройщики Хабаровска готовы к концу года сдать в эксплуатацию почти три тысячи квадратных метров жилья. Часть квартир продают по льготной цене в рамках федеральной программы «Жильё для российской семьи». За заветный метр будущим новосёлам придётся отдать всего по 35 тысяч рублей.

«Мы наметили план — около 300 квадратных метров построить. Пока получается сдать их в этом году. Но пошли какие-то неуместные разговоры, что жилья в городе достаточно и строить его больше не надо. Это обывательские разговоры или злопыхательские. Строить жильё нужно и делать то, что нужно людям», — сообщил мэр Александр Соколов.

Градоначальник отметил, что возведение новостроек помогает расселить ветхий фонд. Особенно это востребовано в рамках развития застроенных территории.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в дальневосточной столице на 20 процентов снизились темпы и объёмы строительства. Сейчас хабаровчане предпочитают покупать квадратные метры на вторичном рынке либо квартиры эконом-класса в новостройках. Именно такие объекты, которые возводят муниципальные застройщики проверил Александр Соколов в ходе объезда.

Сейчас завершается возведение дома на улице Совхозной. Градоначальник попросил застройщика после завершения кладки засыпать прилегающую территорию щебнем, чтобы в октябре уложить асфальт. Эти меры помогут сдать дом к Новому году. Агентство писало, что там почти 150 тысяч квадратных метров готового жилья, или около трёх тысяч квартир. Большинство строений — это типовые девятиэтажки. Под федеральную программу для льготников выделили часть семиподъездного дома на 279 квартир.

В жилом комплексе «Восточный» два дома сданы, ещё один достроят в этом году. Все квартиры в нём и в здании, которое только начали возводить, уже выкупили. Сейчас к объектам подводят коммуникации. Застройщик попросил градоначальника помочь в возведении дороги к микрорайону от нового комплекса в районе улицы Промышленной.

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