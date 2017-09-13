Новая котельная появится в селе Найхин к отопительному сезону

— Вчера пришла первая фура с оборудованием, приехали специалисты, которые будут заниматься монтажом котельной, — рассказал Виктор Саватеев. — Ещё две машины задерживаются в пути из Барнаула, но мы надеемся, что это не повлияет на сроки строительства. Котельную планируется запустить уже 1 октября, к началу отопительного сезона. Она обеспечит теплом один двухэтажный жилой дом и социальные учреждения: детский сад, школу, и детский дом.