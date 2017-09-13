Опасные для здоровья морепродукты изъяты в Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Росельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, при проверке индивидуального предпринимателя в Артёме сотрудники территориального отдела ОМВД обнаружили крупную партию деликатесов сомнительного качества.

Варёно-мороженые конечности краба общим весом 35,47 килограммов, варёно-мороженая креветка (1,3 кг), охлаждённое филе морского гребешка (3 кг) не имели маркировки изготовителя. Продавец не смог предоставить и товаросопроводительные документы на товар.

По словам предпринимателя, морепродукты ему накануне привезли неизвестные лица на микроавтобусе. В настоящее время опасные морепродукты изъяты из оборота.

Похожие административные правонарушения были выявлены во Владивостоке. При проверке проводимой сотрудниками территориального ОМВД с участием специалиста Управления Россельхознадзора. В ходе осмотра морозильных камер одного из павильонов на улице Острякова были обнаружены деликатесы сомнительного качества, предназначенные к продаже.

Крупная креветка, упакованная в пластиковые контейнеры, общим весом 4 кг, и варёно-мороженое мясо краба (весом 5,796 кг) не имели ни маркировки производителя, ни товаросопроводительных документов. При этом деликатесы относились к высокому ценовому сегменту. Так, за килограмм крупной креветки продавец просил 1300 рублей, за мясо краба — от 1500 до 3000 рублей. Подозрительная продукция была изъята.

Аналогичный случай произошёл на улице Тобольской. В торговом павильоне варёно-мороженое мясо краба (4 кг) и варёно-мороженые конечности краба (10,70 кг) реализовывались без маркировки изготовителя, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами.