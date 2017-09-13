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07:08 (мск), источник: Вести Приморье

Опасные для здоровья морепродукты изъяты в Приморье

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю пресекли продажу опасных для здоровья дорогостоящих морепродуктов во Владивостоке и Артёме. Продавцам грозят административные штрафы.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Росельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, при проверке индивидуального предпринимателя в Артёме сотрудники территориального отдела ОМВД обнаружили крупную партию деликатесов сомнительного качества.

Варёно-мороженые конечности краба общим весом 35,47 килограммов, варёно-мороженая креветка (1,3 кг), охлаждённое филе морского гребешка (3 кг) не имели маркировки изготовителя. Продавец не смог предоставить и товаросопроводительные документы на товар.

По словам предпринимателя, морепродукты ему накануне привезли неизвестные лица на микроавтобусе. В настоящее время опасные морепродукты изъяты из оборота.

Похожие административные правонарушения были выявлены во Владивостоке. При проверке проводимой сотрудниками территориального ОМВД с участием специалиста Управления Россельхознадзора. В ходе осмотра морозильных камер одного из павильонов на улице Острякова были обнаружены деликатесы сомнительного качества, предназначенные к продаже.

Крупная креветка, упакованная в пластиковые контейнеры, общим весом 4 кг, и варёно-мороженое мясо краба (весом 5,796 кг) не имели ни маркировки производителя, ни товаросопроводительных документов. При этом деликатесы относились к высокому ценовому сегменту. Так, за килограмм крупной креветки продавец просил 1300 рублей, за мясо краба — от 1500 до 3000 рублей. Подозрительная продукция была изъята.

Аналогичный случай произошёл на улице Тобольской. В торговом павильоне варёно-мороженое мясо краба (4 кг) и варёно-мороженые конечности краба (10,70 кг) реализовывались без маркировки изготовителя, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами.

Во всех трёх случаях госинспекторы составили на предпринимателей административные протоколы по ч. 1 ст. 14.43 КоАП («Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов»), что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

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