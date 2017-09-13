Опасные для здоровья морепродукты изъяты в Приморье
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю пресекли продажу опасных для здоровья дорогостоящих морепродуктов во Владивостоке и Артёме. Продавцам грозят административные штрафы.
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю пресекли продажу опасных для здоровья дорогостоящих морепродуктов во Владивостоке и Артёме. Продавцам грозят административные штрафы.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
По словам предпринимателя, морепродукты ему накануне привезли неизвестные лица на микроавтобусе. В настоящее время опасные морепродукты изъяты из оборота.
Похожие административные правонарушения были выявлены во Владивостоке. При проверке проводимой сотрудниками территориального ОМВД с участием специалиста Управления Россельхознадзора. В ходе осмотра морозильных камер одного из павильонов на улице Острякова были обнаружены деликатесы сомнительного качества, предназначенные к продаже.
Крупная креветка, упакованная в пластиковые контейнеры, общим весом 4 кг, и
Аналогичный случай произошёл на улице Тобольской. В торговом павильоне
Во всех трёх случаях госинспекторы составили на предпринимателей административные протоколы по ч. 1 ст. 14.43 КоАП («Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов»), что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.