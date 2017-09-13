Рустэм Хамитов озвучил среднюю зарплату артистов в республике

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Так, по словам главы республики, артисты в Башкирии получают в среднем 26,5 тысяч рублей. «Артисты театров уже зарабатывают совсем неплохо. Те, кто находится на лидирующих позициях, уже могут конкурировать по заработной плате с известными театрами Российской Федерации. У меня есть средняя цифра по артистам — 37 тысяч рублей, в то время как в Республике Башкортостан средняя зарплата — 26,5 тысячи рублей. Нам удалось изменить эту ситуацию буквально в последние два-три года», — сообщил Хамитов.

Также, по его словам, в текущем году театры получили вдвое больше, чем в предыдущем: «В 2017 году мы направим в наши 12 театров 1,5 млрд рублей. Кто-то скажет, что этого мало. Но я хочу напомнить, что ещё два-три года назад эта цифра была почти в два раза меньше — около 800 млн рублей. Темп неплохой, даже не соответствует темпу прироста количества зрителей. Он существенно выше».