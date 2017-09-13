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07:52 (мск), источник: PROUFU.ru

Рустэм Хамитов озвучил среднюю зарплату артистов в республике

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на встрече с участниками VI Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туғанлыҡ» обсудил вопросы финансирования театров и зарплаты актеров.

Источник: Reuters

Так, по словам главы республики, артисты в Башкирии получают в среднем 26,5 тысяч рублей. «Артисты театров уже зарабатывают совсем неплохо. Те, кто находится на лидирующих позициях, уже могут конкурировать по заработной плате с известными театрами Российской Федерации. У меня есть средняя цифра по артистам — 37 тысяч рублей, в то время как в Республике Башкортостан средняя зарплата — 26,5 тысячи рублей. Нам удалось изменить эту ситуацию буквально в последние два-три года», — сообщил Хамитов.

Также, по его словам, в текущем году театры получили вдвое больше, чем в предыдущем: «В 2017 году мы направим в наши 12 театров 1,5 млрд рублей. Кто-то скажет, что этого мало. Но я хочу напомнить, что ещё два-три года назад эта цифра была почти в два раза меньше — около 800 млн рублей. Темп неплохой, даже не соответствует темпу прироста количества зрителей. Он существенно выше».

«Конечно, мы понимаем, что этих денег недостаточно. Понятно, что нужны ещё достаточно большие расходы на ремонт, модернизацию, покупку оборудования. По самым скромным прикидкам цифра на ремонт, современное обустройство наших театров должна быть порядка 4,5−5 млрд рублей», — заметил Рустем Закиевич.

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