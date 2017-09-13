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07:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске ликвидировали 53 несанкционированные свалки

Осенние субботники полным ходом идут в Челябинске.

Источник: AP 2017

Так, на сегодня, 13 августа, намечена уборка в Каштакском бору, неподалеку от берега Миасса, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Всего же с начала сентября ликвидировали уже 53 несанкционированные свалки и вывезли около шести тысяч кубометров мусора. Кроме того, в рамках программы по озеленению на 60 участках высадили более 2700 деревьев.

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