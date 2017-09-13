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08:17 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморском крае не понизят цены на свет

​Уровень стоимости электроэнергии определен для пяти регионов ДФО.

Источник: VLADNEWS

Приморский край не вошел в первую пятерку регионов ДФО, которым снизят тарифы на электроэнергию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

По мнению главы Минвостокразвития, решение о снижении энерготарифов для ряда дальневосточных регионов позволит «ликвидировать энергетическое неравенство».

«Утвержден базовый уровень цен на электроэнергию на 2017 год для Чукотки, Магаданской области, Камчатского края, Республики Саха (Якутии) и Сахалинской области», — сообщил Александр Галушка.

На площадке ВЭФ-2017 уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил важность снижения энерготарифов для развития бизнеса на Дальнем Востоке.

«Необходимо решить вопрос с подключением к электрическим сетям, их стоимость сильно отличается от региона к региону и закладывается в тариф на электроэнергию, а также со стоимостью строительства самих сетей», — сказал Борис Титов.

Напомним, поручение о выравнивании энерготарифов до среднероссийского уровня в ДФО было дано президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию Российской Федерации 2015 года. 28 июля 2017 года правительство России утвердило документы, определяющие механизм снижения энерготарифов до базового уровня на Дальнем Востоке.

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