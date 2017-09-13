Капремонт Юбилейного моста начнётся 7 октября

Источник: РИА "Новости"

7 октября в Омске будет закрыт на ремонт Юбилейный мост. Стоимость работ предварительно оценивается в 328 млн рублей, передаёт пресс-служба мэрии Омска.

Проезд по мосту и двух участках улицы Ленина (от Щербанёва до Думской и от Партизанской до Лермонтова) будет закрыт с 7 октября до 30 мая 2018 года.

Для организации маршрутов объезда заканчивается ремонт 12 дорожных объектов в центре города. За время ремонта на мосту будут заменены часть конструктивных элементов пролётов, устранён крен фундаментов, обновлены бетонные поверхности и конструкции. Поменяется на мосту и дорожное полотно. Появятся новые дорожные ограждения, знаки, малые архитектурные формы и благоустройство и озеленение прилегающей территории.

В мэрии сообщают, что проект контракта на организацию работ предусматривает жёсткие гарантийные сроки на основные виды работ на объекте. В частности монолитные и сборные железобетонные конструкции в первозданном виде должны пережить 5 лет, дорожная одежда — 6 лет, а инженерные сооружения 8 лет.