В Уфе создали сверхлегкий самолет для полетов в Арктике

В Уфе разработали сверхлегкий самолет для полетов в условиях Крайнего Севера. Летательный аппарат «Птенец» закупила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, — сообщает ТАСС.

Самолет может перевозить до 250 кг полезного груза. Аппарат рассчитан на двоих человек и может совершать посадку практически в любом районе тундры.

«Для него не нужны оборудованные аэродромы или площадки. Средняя скорость — 120 километров в час, дальность полета — тысяча километров, — рассказал в интервью ТАСС депутат Госдумы Григорий Ледков.