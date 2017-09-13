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08:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе создали сверхлегкий самолет для полетов в Арктике

Самолет полностью адаптирован к работе в условиях Крайнего Севера.

В Уфе разработали сверхлегкий самолет для полетов в условиях Крайнего Севера. Летательный аппарат «Птенец» закупила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, — сообщает ТАСС.

Самолет может перевозить до 250 кг полезного груза. Аппарат рассчитан на двоих человек и может совершать посадку практически в любом районе тундры.

«Для него не нужны оборудованные аэродромы или площадки. Средняя скорость — 120 километров в час, дальность полета — тысяча километров, — рассказал в интервью ТАСС депутат Госдумы Григорий Ледков.

Основные задачи самолета — перевозка медицинского персонала, в том числе ветеринаров по тундре. Также аппарат может использоваться для мониторинга лесных пожаров.

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