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08:42 (мск), источник: АиФ Омск

Прокуратура обнаружила нарушения в ремонте омских дорог

Надзорное ведомство заинтересовалось контрактами, заключёнными муниципалитетами с подрядчиками.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура региона обнаружила нарушения при заключении муниципальных контрактов по ремонту дорог. В частности в половине районов в документах предусмотрено использование такой дорожной одежды и материалов, которые заведомо не соответствуют техническим требованиям, сообщает сайт надзорного ведомства.

В соответствии с правилами верхний слой дорожной одежды должен быть произведён из асфальтобетонной смеси плотного вида. А в части районов использовали пористую асфальтобетонную смесь, которая допускается лишь в качестве выравнивающего слоя, наносимого на нижний слой. Эти нарушения в частности выявили прокуроры Азовского, Большеуковского, Знаменского, Исилькульского, Колосовского, Москаленского, Полтавского, Павлоградского, Русско-Полянского, Седельниковского, Тарского, Тюкалинского и Таврического районов.

В итоге сотрудники надзорных ведомств вынесли более 30 представлений главам местных администраций с требованием устранения нарушений при ремонте дорожного полотна.

В прокуратуре обещают, что проведение данных проверок будет продолжаться.

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