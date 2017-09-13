Прокуратура обнаружила нарушения в ремонте омских дорог

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура региона обнаружила нарушения при заключении муниципальных контрактов по ремонту дорог. В частности в половине районов в документах предусмотрено использование такой дорожной одежды и материалов, которые заведомо не соответствуют техническим требованиям, сообщает сайт надзорного ведомства.

В соответствии с правилами верхний слой дорожной одежды должен быть произведён из асфальтобетонной смеси плотного вида. А в части районов использовали пористую асфальтобетонную смесь, которая допускается лишь в качестве выравнивающего слоя, наносимого на нижний слой. Эти нарушения в частности выявили прокуроры Азовского, Большеуковского, Знаменского, Исилькульского, Колосовского, Москаленского, Полтавского, Павлоградского, Русско-Полянского, Седельниковского, Тарского, Тюкалинского и Таврического районов.

В итоге сотрудники надзорных ведомств вынесли более 30 представлений главам местных администраций с требованием устранения нарушений при ремонте дорожного полотна.