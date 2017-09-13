Контрафактные молоко и колбаса не попали на прилавки челябинских магазинов

В пункте предварительного уведомления «Бугристое» возле города Троицк Челябинской области должностными лицами Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявлен факт незаконного ввоза поднадзорной продукции в Российскую Федерацию из Республики Казахстан.

«В результате совместной работы сотрудников Управления Россельхознадзора по Челябинской области и Пограничного Управления ФСБ России по Челябинской области пресечен факт перемещения партии колбасных изделий в количестве 645 килогрммов без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы № 2 из Костанайской области в Челябинск», — сообщили в Россельхознадзоре области.

Груз без документов был отправлен обратно поставщику. Также из Казахстана пытались провести в Челябинск 225 литров молочной продукции без документов. Она также возвращена поставщику.