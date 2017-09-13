Контрафактные молоко и колбаса не попали на прилавки челябинских магазинов
Контрафактные молоко и колбаса не попали на прилавки магазинов Челябинской области. Груз без документов был задержан на границе.
Контрафактные молоко и колбаса не попали на прилавки магазинов Челябинской области. Груз без документов был задержан на границе.
В пункте предварительного уведомления «Бугристое» возле города Троицк Челябинской области должностными лицами Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявлен факт незаконного ввоза поднадзорной продукции в Российскую Федерацию из Республики Казахстан.
«В результате совместной работы сотрудников Управления Россельхознадзора по Челябинской области и Пограничного Управления ФСБ России по Челябинской области пресечен факт перемещения партии колбасных изделий в количестве 645 килогрммов без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы № 2 из Костанайской области в Челябинск», — сообщили в Россельхознадзоре области.
Груз без документов был отправлен обратно поставщику. Также из Казахстана пытались провести в Челябинск 225 литров молочной продукции без документов. Она также возвращена поставщику.
Правонарушители привлечены к административной ответственности.