КСП Перми выявила нарушения при утилизации снега зимой 2013 года на сумму 18 млн рублей

Анализируя данные в отчетах по содержанию объектов улично-дорожной сети Индустриального района Перми, информацию ПМУП «Полигон» и журналов производства работ аудиторы установили несоответствие объемов принимаемого снега ПМУП «Полигон» от ООО «Большой Урал». Данные ООО «Большой Урал» по складированию снега более чем в 7 раз превысили данные ПМУП «Полигон». Соответственно, складирование снега производилось ООО «Большой Урал» не на снеговых полигонах как требовалось по условиям заключенного муниципального контракта. Оплата по контракту производилась заказчиком в отсутствии выполненных подрядчиком обязательств в части складирования снега на снегосвалках ПМУП «Полигон». В результате бюджету города причинен ущерб в размере 18,04 млн. руб.



По результатам проверки администрации города Перми предложено обеспечить возврат в бюджет города 18,04 млн. руб. и провести служебное расследование. Отчет по проверке направлен в Пермскую городскую Думу, главе Перми, в прокуратуру города Перми, в ГУ МВД края.