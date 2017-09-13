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08:48 (мск), источник: АиФ Омск

В омской РЭК скорректировали тарифы на тепло для юрлиц

Набирает обороты кампания по установлению тарифов на 2018 год.

У потребителей-юрлиц ряда компаний будет сформирован новый тариф на тепло. Правление РЭК Омской области начало рассмотрение тарифных заявок от компаний на 2018 год, сообщает пресс-служба комиссии.

В ряде районов потребителей ожидают приятные сюрпризы в виде сокращения расходов на тепловую энергию. С 1 января 2018 года у потребителей ООО «Алаботинское ЖКХ» тариф уменьшится на 17%, у МУП «Бергамакское» — на 8%. ООО «Шербакульское райпо» тарифицируются дешевле на 6,92%, услуги ООО «Прииртышье» Нижнеомского района упадут на 5,18%. В Омске на 11,4% уменьшился тариф на тепло и у АО «Омский завод транспортного машиностроения». Эти компании не обслуживают население, а только юридических лиц.

Кстати, на заседании правления был установлен тариф и на питьевую воду для потребителей ООО «Агай», который обслуживает село Евгащино, а также деревни Мешково и Колбышево. Рост тарифа минимальный — 3,75%, или 34,88 руб. за кубометр.

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