В омской РЭК скорректировали тарифы на тепло для юрлиц

В ряде районов потребителей ожидают приятные сюрпризы в виде сокращения расходов на тепловую энергию. С 1 января 2018 года у потребителей ООО «Алаботинское ЖКХ» тариф уменьшится на 17%, у МУП «Бергамакское» — на 8%. ООО «Шербакульское райпо» тарифицируются дешевле на 6,92%, услуги ООО «Прииртышье» Нижнеомского района упадут на 5,18%. В Омске на 11,4% уменьшился тариф на тепло и у АО «Омский завод транспортного машиностроения». Эти компании не обслуживают население, а только юридических лиц.