Десятки тысяч свердловчан могут обанкротиться из-за долгов перед банками

К ним были отнесены граждане, которые попадают под действие закона о банкротстве — имеют долг более 500 тыс. рублей и просрочку платежа более чем на три месяца.

Всего в России под это определение попадали порядка 660 тыс. граждан. Средний долг такого заемщика составил 1,75 млн рублей.

Самая высокая доля потенциальных банкротов зафиксирована в Еврейской АО — 3,8%, на Чукотке — 2,7%, в Магаданской области — 2,7%, Ингушетии — 2,6% и Ямало-Ненецком автономном округе — 2,5%.