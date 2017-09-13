Молдавский лей укрепился к международным валютам
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 13 сентября.
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 13 сентября.
Так, официальный обменный курс за один доллар составит17,6916 лея (-4,11 бана) и 21,1203 лея (-17,77 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,7327 лея за один доллар и 21,2980 лея за один евро.
Официальный обменный курс НБМ по другим валютам на 13 сентября составляет: 0,6793 лея за 1 гривну, 4,5932 лея за румынский лей и 0,3078 лея за 1 российский рубль.