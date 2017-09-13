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11:03 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей укрепился к международным валютам

Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 13 сентября.

ЦБ: $ 57.2656   +0.10 € 68.5469   -0.10 ММВБ: $ 57.7000   -0.01 € 69.1750   +0.17
Источник: Actualitati.md

Так, официальный обменный курс за один доллар составит17,6916 лея (-4,11 бана) и 21,1203 лея (-17,77 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,7327 лея за один доллар и 21,2980 лея за один евро.

Официальный обменный курс НБМ по другим валютам на 13 сентября составляет: 0,6793 лея за 1 гривну, 4,5932 лея за румынский лей и 0,3078 лея за 1 российский рубль.

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