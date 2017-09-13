Спутниковые снимки указали на спад экономики в ИГ

Источник: AFP 2017

Доклад подготовил американский исследовательский центр RAND. Кратко об этом сообщает EurekAlert!

Экономисты проанализировали способность ИГ* управлять территорией и населением, которые находятся под контролем террористической группировки в Ираке и Сирии. Исследователей интересовало, как контроль ИГ влияет на местную экономику. Специалисты выяснили, что экономика ИГ переживает упадок в нескольких секторах, в том числе на местных рынках, в электроэнергетике и в сельском хозяйстве.

У террористов были определенные успехи, когда они поддерживали экономику Ракки и Мосула в начале конфликта, потому что эти города должны были стать сердцем будущего халифата. С меньшей охотой ИГ поддерживало экономику менее безопасных частей территории и не поддерживало ее вовсе на оспариваемых частях территории.

«Конечно, ИГ не смогло наладить эффективное управление в этих областях. Однако главным фактором, обусловившим экономический спад, стала неспособность ИГ защитить свою территорию от военной оппозиции. Военная кампания США и коалиции против террористической группы подорвала ее способность развивать экономику на местах, а вместе с ней и стабильный халифат», — заключил автор исследования Даниэль Эгель.