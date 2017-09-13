Мэрия Иркутска отрапортовала о количестве автобусов № 30 без деления на частные и городские

Источник: IrkutskMedia.ru

Администрации Иркутска пришлось принять экстренные меры по стабилизации ситуации на маршруте № 30 «Центральный рынок — Ново-Ленино», на который накануне, 12 сентября, не вышло 27 автобусов ООО «Пантера», которое начало исполнять решение суда о прекращении деятельности до получения карт маршрута. Еще вчера на линии работало пять муниципальных и 30 частных автобусов, а уже сегодня их количество выросло до 50-ти. Причем пресс-служба городских властей решила не уточнять информацию о принадлежности транспортных средств к той или иной организации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника управления транспорта администрации Иркутска Булат Тугутов сообщила о том, что сейчас на маршруте № 30 «Центральный рынок — Ново-Ленино» работает 50 пассажирских автобусов, их интервал движения составляет пять минут. Чиновник напомнил, что вступило в силу решение Ленинского районного суда о приостановлении деятельности ООО «Пантера», которое выходило на маршрут без получения необходимых разрешительных документов. Булат Тугутов отметил, что никаких проблем с обеспечением автобусами на маршруте не возникает, в случае необходимости будет рассмотрен вопрос об увеличении количества машин.

«Кому-то выгодно создавать ажиотаж по поводу этого маршрута. Но хочу заверить, что работа идет в штатном режиме, от пассажиров жалоб не поступает», — подчеркнул начальник управления транспорта.

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Между тем сегодня водители частных автобусов выстроились на парковке возле администрации города. Известно, что большинство из них приехали в центральную часть Иркутска по личным делам и решили припарковаться в непосредственной близости от малого «серого дома».

Напомним, 12 сентября ООО «Пантера», которое работает на маршруте № 30 «Центральный рынок — Ново-Ленино», начало исполнять решение суда о прекращении деятельности до получения карт маршрута. В свою очередь, эти документы должна выдать администрация города согласно решению Арбитражного суда Иркутской области. Впрочем, в тот же день непростая ситуация сложилась на данном направлении: 27 частных автобусов не отправились в рейсы. Тем временем стало известно, что предприятие может получить законные карты маршрута до 28 сентября и продолжить работу, если мэрия не подаст апелляцию на решение суда.

Подчеркнем, что ООО «Пантера» выиграло суд у администрации столицы региона. Арбитражный суд Иркутской области признал незаконным решение комитета городского обустройства мэрии об отказе во включении в реестр муниципальных маршрутов сведений, которые были представлены организацией. Резолютивная часть опубликована в картотеке арбитражных дел.