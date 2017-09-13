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10:35 (мск), источник: ИА REGNUM

Страны АТР со свойственной им неспешностью инвестируют в Дальний Восток

«Наметилась тенденция роста».

Источник: Reuters

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона со свойственной Азии неспешностью рассматривают перспективы вложения денежных средств в Дальний Восток — на КНР и Южную Корею приходится 8% инвестиций в макрорегион. Об этом заявил сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На полях III Восточного экономического форума, который состоялся во Владивостоке 6—7 сентября, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев озвучил, что свыше 90% инвестиций в макрорегион приходится на отечественный бизнес.

По мнению сенатора, российский бизнес сразу увидел тенденцию улучшения делового климата на Дальнем Востоке.

«Мы очень рады, что в первую очередь развитие получили именно наши предприниматели, — отметил Ростислав Гольдштейн. — Страны АТР пока не так интенсивно, со свойственной Азии неспешностью, рассматривают перспективы вложения средств в Дальний Восток, поэтому пока всего 7% у Китая и около 1% у Республики Корея, но наметилась тенденция роста».

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум был учреждён президентом РФ Владимиром Путиным. В 2017 году на площадке ВЭФ было подписано свыше 200 соглашений на сумму в 2,5 трлн рублей.

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