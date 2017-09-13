Движение на улице Белореченской в уральской столице закрыто на месяц
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября, ИА УралПолит.Ru. Строители на месяц закрыли движение автомобилей на отрезке улицы Белореченская в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября, ИА УралПолит.Ru. Строители на месяц закрыли движение автомобилей на отрезке улицы Белореченская в Екатеринбурге
«Строительная компания… закрыла движение автотранспорта по нечетной стороне улицы Белореченской от Шаумяна до Посадской», — говорится в сообщении мэрии города.
Это связанные с работами по демонтажу недействующей теплотрассы.
Ограничения движения продлятся до 15 октября.