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09:45 (мск), источник: УралПолит.ру

Движение на улице Белореченской в уральской столице закрыто на месяц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября, ИА УралПолит.Ru. Строители на месяц закрыли движение автомобилей на отрезке улицы Белореченская в Екатеринбурге из-за демонтажа теплотрассы.

«Строительная компания… закрыла движение автотранспорта по нечетной стороне улицы Белореченской от Шаумяна до Посадской», — говорится в сообщении мэрии города.

Это связанные с работами по демонтажу недействующей теплотрассы.

Ограничения движения продлятся до 15 октября.

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