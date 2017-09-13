В Пермском крае проживает более 10,5 тысяч потенциальных банкротов
Они имеют долг более 500 тысяч рублей и просрочку более трёх месяцев.
Они имеют долг более 500 тысяч рублей и просрочку более трёх месяцев.
В Пермском крае проживает 10,5 тысяч потенциальных банкротов. Такие данные приводят аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).
Они посчитали количество и задолженность потенциальных банкротов в России на основе своей базы данных о 47 млн заёмщиков с открытыми счетами. К потенциальным банкротам эксперты отнесли граждан, которые попадают под действие Закона о банкротстве: имеют долг более 500 тысяч рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.
По данным ОКБ, таких потенциальных банкротов в Прикамье на конец первого полугодия насчитывается 10,568 тысяч человек. Средняя сумма долга на одного заёмщика составляет 2,052 миллиона рублей.
Отметим, что в целом по стране в категорию потенциальных банкротов подпадает около 660 тысяч граждан, а средний долг заёмщика — 1,75 миллиона рублей.