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09:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае проживает более 10,5 тысяч потенциальных банкротов

Они имеют долг более 500 тысяч рублей и просрочку более трёх месяцев.

В Пермском крае проживает 10,5 тысяч потенциальных банкротов. Такие данные приводят аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Они посчитали количество и задолженность потенциальных банкротов в России на основе своей базы данных о 47 млн заёмщиков с открытыми счетами. К потенциальным банкротам эксперты отнесли граждан, которые попадают под действие Закона о банкротстве: имеют долг более 500 тысяч рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.

По данным ОКБ, таких потенциальных банкротов в Прикамье на конец первого полугодия насчитывается 10,568 тысяч человек. Средняя сумма долга на одного заёмщика составляет 2,052 миллиона рублей.

Отметим, что в целом по стране в категорию потенциальных банкротов подпадает около 660 тысяч граждан, а средний долг заёмщика — 1,75 миллиона рублей.

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