В Пермском крае проживает более 10,5 тысяч потенциальных банкротов

Они посчитали количество и задолженность потенциальных банкротов в России на основе своей базы данных о 47 млн заёмщиков с открытыми счетами. К потенциальным банкротам эксперты отнесли граждан, которые попадают под действие Закона о банкротстве: имеют долг более 500 тысяч рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.