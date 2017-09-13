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09:43 (мск), источник: АиФ Омск

Несколько тысяч омичей являются потенциальными банкротами

Средний долг потенциального банкрота превышает 1,5 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Почти 9 тысяч омичей рискуют быть признаны банкротами. По данным аналитиков Объединённого кредитного бюро, в среднем каждый из них должны в среднем по 1,5 млн рублей, — пишет «ОмскЗдесь».

К потенциальным банкротам аналитики относят должников, которые не выплатили по меньшей мере 500 тысяч рублей долга и имеют просрочку платежа по хотя бы одному кредитному договору больше 90 дней.

Всего по данным экспертов порядка 660 тысяч россиян по итогам первого полугодия можно отнести к этой группе потенциальных банкротов. Это почти 1,5% от числа заёмщиков. Омская область находится в середине списка регионов и по количеству должников и по их средней задолженности.

Для сравнения в Москве потенциальных банкротов больше 100 тысяч, в Санкт-Петербурге — больше 40, а в Краснодаре — почти 30.

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