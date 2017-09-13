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11:59 (мск), источник: РИА Новости

«Крымтелеком» станет акционерным обществом, 100% акций будет у республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Крупный крымский государственный оператор связи «Крымтелеком» будет акционирован, 100% акций останется в собственности республики, сообщил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Источник: РИА "Новости"

«Речь идет о смене организационно-хозяйственной формы деятельности из государственного унитарного предприятия в акционерное общество. При этом 100% акций предприятия останется у государства, у республики», — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, данная мера принимается для увеличения возможностей и повышения эффективности деятельности предприятия. При этом в перспективе часть акций может быть продана для привлечения инвестиций.

«Это даст больше хозяйственной самостоятельности, больше возможности для эффективного привлечения инвестиций. Сегодня, находясь в форме ГУП, они не могут в нормальной форме кредиты взять, заключить инвестиционные или прочие соглашения, потому что все время скованны. “Крымтелеком” работает в высокотехнологичных отраслях, которые требуют интенсивности, более быстрого и активного подхода в решении вопросов без длительных процедур», — сказал Полонский.

По его словам, на рынке сотовой и интернет связи большая конкуренция, в которой побеждает тот, кто действует быстрее и более поворотливей.

Помимо «Крымтелекома», также будут акционированы «Крымтехнологии», издательство и типография «Таврида», отметил Полонский.

Российская сотовая связь работает в Крыму с августа 2014 года, тогда же был запущен первый сегмент сети 3G, в мае 2015 года началось оказание услуг связи LTE. На полуострове работают четыре оператора связи: «К-телеком», «Крымтелеком», «Севмобайл» и «Волна мобайл».

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