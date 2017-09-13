Россия хочет ограничить ввоз сахара из Беларуси
Россия может ограничить ввоз сахара из Беларуси и Казахстана, заявил «Ведомостям» министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
Россия может ограничить ввоз сахара из Беларуси и Казахстана, заявил «Ведомостям» министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
Такие же меры могут быть введены в отношении сахара из Казахстана.
Россия может ограничить ввоз сахара из Беларуси и Казахстана, заявил «Ведомостям» министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Эти страны беспошлинно импортируют
Основной поставщик тростникового
В России много своего сахара: в 2017 г. будет произведено 6,5 млн т при потреблении около 5,8 млн т (данные Минсельхоза). «С одной стороны, у нас перепроизводство сахара, излишки [700 000 т], которые мы должны вывезти. С другой — недобросовестная политика партнеров, Беларуси и Казахстана, которые сбрасывают на наш рынок сахар из третьих стран», — отметил министр, добавив, что это давит на рынок — с начала августа по сентябрь цена упала почти вдвое: сахар подешевел с 44 до 26 руб. за 1 кг.
В результате производство российского сахара стало неконкурентоспособным, указывает Ткачев, наши предприятия в убытках — многие в предбанкротном состоянии. По его словам, Министерство сельского хозяйства должно принять ряд эффективных мер по упорядочиванию рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения).
Иначе в будущем году сократятся посевные площади и ухудшится экономическая ситуация на заводах, перечисляет Ткачев: «Под угрозой продовольственная безопасность, независимость [страны] по сахару. Тем более мы сегодня серьезно думаем об экспорте, делаем первые шаги в этом направлении».
В странах ЕАЭС единая
Беларусь может компенсировать своим производителям сахара уплаченную пошлину, рассказывают два чиновника, знакомых с ходом дискуссии по этому вопросу. «Надо, чтобы все честно платили импортную пошлину и государства компаниям ее не компенсировали, тогда все будут в одинаковых условиях», — говорит гендиректор «Русагро» Максим Басов, иначе сахар надо изъять из режима свободной торговли.
Льготные условия импорта сахара в страны — партнеры по ЕАЭС создают «неравные условия» в странах СНГ, замечает предправления Союзроссахара Андрей Бодин. Казахстан ввозит белый сахар из Европы для производства кондитерских изделий и напитков и
По данным Росстата, за первое полугодие Россия импортировала 130 000 т белого сахара из стран СНГ. В основном это Беларусь, указывает Иванов и подтверждают данные Белстата. Все страны ЕАЭС должны проводить единую политику торговли, говорит он, но в России много лет заградительная пошлина на импорт и по сахару нет льготных режимов, а у других стран они есть. Проблема существует давно, но в этом году она, как никогда, актуальна