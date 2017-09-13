Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
Как недосып портит вашу жизнь
Посольство РФ отреагировало на фото главы МИД Великобритании
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Несбывшиеся преемники: кто будет следующим правителем России
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
СМИ: муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Бом сдался и сказал правду об Украине и Донбассе
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Аксёнов отреагировал на отказ ЕС признать выборы в Крыму - СМИ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
8Котопоезд из Японии
10:06 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Мэрия Москвы сообщила о завершении ремонта на 100 улицах и площадях

В Москве на 100 площадях и улицах завершены основные строительно-монтажные работы по программе «Моя улица». Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Среди них главная улица города — Тверская (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади), площади Тверская Застава, Лубянская, улица Большая Лубянка, бульвары Бульварного кольца, улицы Садового кольца и большая часть набережных», — информирует мэрия. На этих территориях во время ремонта проложили кабельную канализацию, отремонтировали и обновили инженерные сети и ливневую канализацию. Были расширены тротуары, положен новый асфальт и сделана разметка. Улицы открыты для автомобилей и пешеходов.

Однако еще продолжается налаживание уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки. Также идет установка «навигационных стел и знаков, лавочек, урн и клумб, кадок под деревья, ремонт цоколей зданий, а также монтаж остановочных павильонов для общественного транспорта, системы водоотвода и ряд других сопутствующих работ». Эти работы будут завершены к концу сентября — середине октября, отмечают в мэрии.

Как сообщал «Ъ», «Моя улица» в 2017 году запомнилась рекордными объемами работ и недовольством части граждан автомобильными заторами и неудобствами из-за ремонта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Грузинская ловушка для президента Порошенко
Лидеры четырех постсоветских республик скрываются за границей
В крупных городах России эвакуируют ТЦ и аэропорты
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
СМИ узнали о переданном Трампу плане нормализации отношений с РФ
WADA: Недоступность Родченкова повлияла на завершение следствия
Удальцова задержали у здания Госдумы и отправили в полицию
Disney перенесла выход девятого эпизода «Звездных войн»
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Красная Ferrari: первые фото нового автомобиля мечты Сколько времени нужно Ferrari, чтобы заменить вполне удачную модель на следующее поколение? Всего 3 года!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь