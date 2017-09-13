Мэрия Москвы сообщила о завершении ремонта на 100 улицах и площадях
В Москве на 100 площадях и улицах завершены основные
В Москве на 100 площадях и улицах завершены основные
«Среди них главная улица города — Тверская (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади), площади Тверская Застава, Лубянская, улица Большая Лубянка, бульвары Бульварного кольца, улицы Садового кольца и большая часть набережных», — информирует мэрия. На этих территориях во время ремонта проложили кабельную канализацию, отремонтировали и обновили инженерные сети и ливневую канализацию. Были расширены тротуары, положен новый асфальт и сделана разметка. Улицы открыты для автомобилей и пешеходов.
Однако еще продолжается налаживание уличного освещения и
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