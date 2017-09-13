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10:33 (мск), источник: Om1.ru

В Омскую область не пустили 20 тонн казахстанской зелени

Продукция перевозилась без сопроводительных документов.

Накануне у ФКП «Черлакский» задержан грузовой автомобиль из Республики Казахстан, перевозивший казахстанскую подкарантинную продукцию.

Как пояснили в Управлении Россельхознадзора по Омской области, на 20 тонн зелени, среди которой были свежие щавель, кинза, укроп и петрушка не оказалось сопроводительных документов. При осмотре груза оказалось, что на упаковке зелени отсутствует маркировка, которая должна содержать информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения и стране-экспортере.

Все это является нарушением пункта 37 Решения от 30.11.2016 № 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и таможенной территории Евразийского Экономического Союза».

Партию свежей зелени отправили обратно в Казахстан.

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