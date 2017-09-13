В Омскую область не пустили 20 тонн казахстанской зелени
Продукция перевозилась без сопроводительных документов.
Продукция перевозилась без сопроводительных документов.
Накануне у ФКП «Черлакский» задержан грузовой автомобиль из Республики Казахстан, перевозивший казахстанскую подкарантинную продукцию.
Как пояснили в Управлении Россельхознадзора по Омской области, на 20 тонн зелени, среди которой были свежие щавель, кинза, укроп и петрушка не оказалось сопроводительных документов. При осмотре груза оказалось, что на упаковке зелени отсутствует маркировка, которая должна содержать информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения и
Все это является нарушением пункта 37 Решения от
Партию свежей зелени отправили обратно в Казахстан.