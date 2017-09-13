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11:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Стоимость строительства завода «Драйлок Текнолоджиз» превысила 40 млн евро

Предприятие начинает работу на территории особой экономической зоны «Алабуга».

Источник: ИА Татар-информ

(Елабуга, 13 сентября, «Татар-информ», Юлия Косолапкина). Инвестиции в строительство, закупку оборудования завода «Драйлок Текнолоджиз» превысили 40 млн евро, рассказал владелец холдинга и президент компании Барт ван Малдерен.

«Самое главное — это результат, потребовалось два года, чтобы запустить производство. Рад отметить позитивное сотрудничество с местными властями», — подчеркнул Барт ван Малдерен.

Строительство завода «Драйлок Текнолоджиз» было заморожено в 2014 году, но в 2015 году инвестор принял решение о возобновлении строительства. Владелец холдинга «Драйлок», президент компании отметил, что планируемая годовая мощность производства — 3 — 3,5 млрд подгузников. «На данный момент есть четыре — пять линий, есть еще пространство для производственных мощностей», — добавил Барт ван Малдерен.

«Мы только начинаем, ощущение, что в течение пяти лет можно будет окупить. Устанавливаем ряд линий, расширяем продукцию по всему спектру. В добавок ко всем детским подгузникам планируем производство подгузников для взрослых и всех видов продукции по вопросам недержания», — привел примеры представитель компании.

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