Стоимость строительства завода «Драйлок Текнолоджиз» превысила 40 млн евро
Предприятие начинает работу на территории особой экономической зоны «Алабуга».
Предприятие начинает работу на территории особой экономической зоны «Алабуга».
(Елабуга, 13 сентября, «Татар-информ», Юлия Косолапкина). Инвестиции в строительство, закупку оборудования завода «Драйлок Текнолоджиз» превысили 40 млн евро, рассказал владелец холдинга и президент компании Барт ван Малдерен.
«Самое главное — это результат, потребовалось два года, чтобы запустить производство. Рад отметить позитивное сотрудничество с местными властями», — подчеркнул Барт ван Малдерен.
Строительство завода «Драйлок Текнолоджиз» было заморожено в 2014 году, но в 2015 году инвестор принял решение о возобновлении строительства. Владелец холдинга «Драйлок», президент компании отметил, что планируемая годовая мощность производства — 3 — 3,5 млрд подгузников. «На данный момент есть четыре — пять линий, есть еще пространство для производственных мощностей», — добавил Барт ван Малдерен.
«Мы только начинаем, ощущение, что в течение пяти лет можно будет окупить. Устанавливаем ряд линий, расширяем продукцию по всему спектру. В добавок ко всем детским подгузникам планируем производство подгузников для взрослых и всех видов продукции по вопросам недержания», — привел примеры представитель компании.