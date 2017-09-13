В Башкирии прокуратура добралась до перевозчиков-нелегалов

В Архангельском районе республики правоохранители выявили незаконный маршрут: местный коммерсант весной организовал регулярные перевозки пассажиров из Архангельского до Уфы на микроавтобусах. При том, что предприниматель сделал это в обход законной процедуры: в конкурсе не участвовал, соответственно, и свидетельства Гостранса РБ у него не было.