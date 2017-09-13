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11:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура добралась до перевозчиков-нелегалов

Суд принял решение по иску.

В Архангельском районе республики правоохранители выявили незаконный маршрут: местный коммерсант весной организовал регулярные перевозки пассажиров из Архангельского до Уфы на микроавтобусах. При том, что предприниматель сделал это в обход законной процедуры: в конкурсе не участвовал, соответственно, и свидетельства Гостранса РБ у него не было.

Однако перевозчик не прятался: его объявления постоянно мелькали в газетах и на сайтах.

— По данному факту межрайонный прокурор обратился в суд с требованием запретить коммерсанту осуществление незаконной деятельности, — отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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