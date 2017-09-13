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11:18 (мск), источник: Известия

Ткачев: РФ может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана

Россия может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана для повышения конкурентоспособности отечественной продукции, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Министр пояснил, что российский сахар стал неконкурентоспособен в условиях, когда из Белоруссии и Казахстана движется большой поток продукции из третьих стран. Это привело к падению цены в два раза — сахар по сравнению с началом августа подешевел с 44 до 26 рублей за килограмм.

«С одной стороны, у нас перепроизводство сахара, излишки (700 тыс. т), которые мы должны вывезти. С другой — недобросовестная политика партнеров, Белоруссии и Казахстана, которые сбрасывают на наш рынок сахар из третьих стран», — сказал Ткачев «Ведомостям».

По словам министра, некоторые российские предприятия по производству сахара из-за сложившейся ситуации оказались близки к банкротству. В связи с этим, о мнению Ткачева, Минсельхоз должен предпринять меры с тем, чтобы упорядочить рынок ЕАЭС.

Ранее Ткачев уже обращал внимание, что поставки сахара в РФ из Белоруссии и Казахстана могут вызвать резкое падение спроса на российскую продукцию.

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