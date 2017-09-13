Ткачев: РФ может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана
Россия может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана для повышения конкурентоспособности отечественной продукции, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
Россия может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана для повышения конкурентоспособности отечественной продукции, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
Министр пояснил, что российский сахар стал неконкурентоспособен в условиях, когда из Белоруссии и Казахстана движется большой поток продукции из третьих стран. Это привело к падению цены в два раза — сахар по сравнению с началом августа подешевел с 44 до 26 рублей за килограмм.
«С одной стороны, у нас перепроизводство сахара, излишки (700 тыс. т), которые мы должны вывезти. С другой — недобросовестная политика партнеров, Белоруссии и Казахстана, которые сбрасывают на наш рынок сахар из третьих стран», — сказал Ткачев «Ведомостям».
По словам министра, некоторые российские предприятия по производству сахара
Ранее Ткачев уже обращал внимание, что поставки сахара в РФ из Белоруссии и Казахстана могут вызвать резкое падение спроса на российскую продукцию.