Погорельцы из Канска получили новые квартиры

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В Канске 13 сентября жителям, оставшимся без крова в результате пожаров 24 мая, вручили ключи от новых квартир. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Жилой дом в микрорайоне Северо-Западный рассчитан на 60 квартир. Несколько лет назад его начали возводить по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Однако завершить стройку тогда подрядчик не смог, и помещения пришлось законсервировать. Летом этого года было принято решение о достройке дома. Специалистами был возведен пятый этаж здания, а также выполнены все работы по чистовой отделке внутренних помещений. Во всех квартирах была установлена бытовая техника — холодильники, электроплиты, стиральные машины и чайники.

«Я хочу поблагодарить подрядчика, который за столь короткий срок достроил дом и создал комфортные условия для проживания семьям, лишившимся своего жилья в результате пожара. И пожелать всем новоселам счастья в новых квартирах», — сказал Виктор Толоконский.

Напомним, в мае этого года в Канске произошел крупномасштабный пожар. Огнем были уничтожены 76 домов. В новом многоэтажном жилом доме квартиры получили 60 семей, еще трем семьям были куплены квартиры на вторичном рынке.