Погорельцы из Канска получили новые квартиры
Жилой дом в микрорайоне
Жилой дом в микрорайоне
В Канске 13 сентября жителям, оставшимся без крова в результате пожаров 24 мая, вручили ключи от новых квартир. Об этом сообщает
Жилой дом в микрорайоне
«Я хочу поблагодарить подрядчика, который за столь короткий срок достроил дом и создал комфортные условия для проживания семьям, лишившимся своего жилья в результате пожара. И пожелать всем новоселам счастья в новых квартирах», — сказал Виктор Толоконский.
Напомним, в мае этого года в Канске произошел крупномасштабный пожар. Огнем были уничтожены 76 домов. В новом многоэтажном жилом доме квартиры получили 60 семей, еще трем семьям были куплены квартиры на вторичном рынке.
Семь семей получат ключи от жилых помещений в конце сентября. Они выбрали для проживания новый дом, который будет сдан в эксплуатацию через 2 недели.