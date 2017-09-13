Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
За собаку ответите: немецкий журнал оскорбил Путина
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Взятка или премия: о чем говорят документы суда над Улюкаевым
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
США угрожают перекрыть важный канал финансирования вооружения РФ
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»Через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Лолита в микрошортах похвасталась стройными ногами - СМИ
"Маразм": Аксёнов о заявлении ЕС о выборах в Крыму
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
8Котопоезд из Японии
11:36 (мск), источник: Интерфакс

Египет задумался об отмене виз для российских туристов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — В парламенте Египта предложили временно отменить въездные визы для туристов из России, сообщает ассоциация туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» со ссылкой на представителей заксобрания страны.

Источник: AP 2017

Сейчас россиянам необходимо визы оформлять по прилету, стоит въездная виза $25. Временная отмена виз для россиян может способствовать развитию экономики и межкультурных связей, считает член комитета по туризму и гражданской авиации египетского законодательного собрания, депутат Мухаммед Масуд.

Видео
Минтранс обозначил сроки возобновления авиасообщения в Египет

По словам депутата, возобновление авиасообщения между Россией и Египтом является приоритетной задачей для правительства страны, поскольку от этого во многом зависит развитие туристического сектора, отмечается в сообщении «Турпомощи».

При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что отмена виз для россиян на первом этапе позволит прилечь в страну больше туристов из России, а также показать заинтересованность Египта в скорейшем восстановлении российского рынка.

Масуд также призвал туристические власти Египта заняться обучением сотрудников отелей и развитием инфраструктуры, гостиничного сервиса до возвращения российских туристов.

Из-за снижения въездного турпотока в течение последних двух лет из сферы туризма ушло много специалистов: это касается горничных, водителей, поваров, инструкторов по дайвингу. Поэтому отельерам Египта нужно не только приводить в порядок свои гостиницы, но и позаботиться о том, кто в этих отелях будет работать, рассказали в АТОР.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

В начале сентября этого года президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшее время авиасообщение с Египтом будет восстановлено в полном объеме при условии уверенности в безопасности перелетов.

Авиасообщение с Египтом в этом году не возобновят
Во время загрузки произошла ошибка.
24 августа© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии5
Комментарии
5
Андрей Волков
Да не собираются они ничего искоренять, менталитеты некоторых народностей они сами по себе по отношению к нашему как террористические.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
5
Комментировать
В крупных городах России эвакуируют ТЦ и аэропорты
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
Госдума седьмого созыва открыла осеннюю сессию
WADA: Недоступность Родченкова повлияла на завершение следствия
Источник сообщил об обыске в квартире замглавы ФСИН
Суд признал «Трансаэро» банкротом
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
BMW во Франкфурте: огромный кроссовер Х7 и крутой электрокар Немцы показали концепты X7 iPerformance и i Vision Dynamics
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом» В сети появились фотографии, подтверждающие старт проекта «Бабий бунт»
Недвижимость
Власти Смольного выступили за отмену долевого строительства
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Владимир Машков: «Воспитывать детей я не умею и не собираюсь» Актер дал первое интервью вместе со своей дочерью — Марией Машковой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь