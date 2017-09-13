Египет задумался об отмене виз для российских туристов

Источник: AP 2017

Сейчас россиянам необходимо визы оформлять по прилету, стоит въездная виза $25. Временная отмена виз для россиян может способствовать развитию экономики и межкультурных связей, считает член комитета по туризму и гражданской авиации египетского законодательного собрания, депутат Мухаммед Масуд.

Видео Минтранс обозначил сроки возобновления авиасообщения в Египет

По словам депутата, возобновление авиасообщения между Россией и Египтом является приоритетной задачей для правительства страны, поскольку от этого во многом зависит развитие туристического сектора, отмечается в сообщении «Турпомощи».

При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что отмена виз для россиян на первом этапе позволит прилечь в страну больше туристов из России, а также показать заинтересованность Египта в скорейшем восстановлении российского рынка.

Масуд также призвал туристические власти Египта заняться обучением сотрудников отелей и развитием инфраструктуры, гостиничного сервиса до возвращения российских туристов.

Из-за снижения въездного турпотока в течение последних двух лет из сферы туризма ушло много специалистов: это касается горничных, водителей, поваров, инструкторов по дайвингу. Поэтому отельерам Египта нужно не только приводить в порядок свои гостиницы, но и позаботиться о том, кто в этих отелях будет работать, рассказали в АТОР.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.