На заводе «Драйлок Текнолоджиз» создано 200 рабочих мест

(ОЭЗ «Алабуга», 13 сентября, «Татар-информ», Юлия Косолапкина). На завод «Драйлок Текнолоджиз» на данный момент трудоустроены около 200 человек. Об этом рассказал рассказал владелец холдинга «Драйлок», президент компании Барт ван Малдерен на церемонии открытии предприятия.

«Количество рабочих мест планируем довести до 350 — 400. Здесь высокотехнологичное оборудование, сюда привезли опытных специалистов с нашего подразделения в Нижнем Новгороде, чтобы они постепенно передавали квалификации», — отметил Барт ван Малдерен.

Предприятие по выпуску санитарно-гигиенической продукции «Драйлок Текнолоджиз» работает с такими двумя крупными рынками, как дома престарелых и больницы, а также ритейлом, супермаркетами. Что касается сырья, необходимого для производства подгузников и другой продукции, которую будет выпускать новый завод, большое количество компонентов приходится привозить из-за границы.