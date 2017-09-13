На заводе «Драйлок Текнолоджиз» создано 200 рабочих мест
В ближайшем будущем количество трудоустроенных сотрудников планируется довести до 350 — 400.
В ближайшем будущем количество трудоустроенных сотрудников планируется довести до 350 — 400.
(ОЭЗ «Алабуга», 13 сентября, «Татар-информ», Юлия Косолапкина). На завод «Драйлок Текнолоджиз» на данный момент трудоустроены около 200 человек. Об этом рассказал рассказал владелец холдинга «Драйлок», президент компании Барт ван Малдерен на церемонии открытии предприятия.
«Количество рабочих мест планируем довести до 350 — 400. Здесь высокотехнологичное оборудование, сюда привезли опытных специалистов с нашего подразделения в Нижнем Новгороде, чтобы они постепенно передавали квалификации», — отметил Барт ван Малдерен.
Предприятие по выпуску
«Мы отмечаем, что как только поставщики увидят, что мы сами производим изделия, они захотят локализоваться. Локализация технически сложных компонентов может составить от трех до пяти лет», — подчеркнул владелец холдинга «Драйлок», президент компании. Относительно рынков сбыта, приоритет отдается России. В планах создание мощностей для экспорта продукции.