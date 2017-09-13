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12:57 (мск), источник: Kapital.kz

В Казахстане определены проекты-ледоколы

Казахстан к 2025 году должен занять 30-е место в международном рейтинге конкурентоспособности.

Источник: Kapital.kz

Об этом на республиканском совещании по вопросам цифровизации заявил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Цифровая экономика должна расти темпами, значительно опережающими экономический рост в целом. Казахстан должен занять 30-е место в международном рейтинге цифровой конкурентоспособности уже к 2025 году. Это позволит достигнуть стратегически важного показателя — создавать не менее трети экономического прироста ежегодно именно за счет секторов цифровой экономики», — отметил Бакытжан Сагинтаев.

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По словам премьер-министра, «Казахстану за счет совместных усилий государства и бизнеса предстоит за 10 лет построить цифровой сектор как новую отрасль экономики».

«Архитектура программы “Цифровой трансформации” предполагает создание широкой экосистемы изменений. Она базируется на 4 основах — это цифровизация базовых отраслей экономики, развитие мобильного государства, формирование креативного общества и создание новой инфраструктуры, необходимой для цифровой трансформации страны. Во всех 4 системах определены проекты-ледоколы, призванные взламывать сектора экономики для появления в них цифрового бизнеса. Ледоколов всего 23, этим проектам будет уделяться большое внимание», — уточнил глава правительства.

Бакытжан Сагинтаев также обозначил основные направления цифровой трансформации. Первое — это построение долгосрочных институтов инновационного развития для устойчивости процесса цифровизации. Второе — обеспечение прагматичного старта программы, состоящего из конкретных проектов в реальном секторе.

«В качестве такого стартового маневра правительство выбрало стратегию ускоренной цифровизации 9 базовых отраслей. Особый упор делается на энергетическое сырье, АПК, промышленность, логистику и сектор информационных технологий. Тем самым мы решаем две задачи, поставленные вами, Нурсултан Абишевич. Во-первых, обеспечивается дополнительный импульс для технологической модернизации флагманских отраслей страны и, во-вторых, формируются условия для масштабного роста производительности труда», — уточнил Бакытжан Сагинтаев.

При этом построение национальной инновационной экономики на базе технологического процесса базовых отраслей — это путь целого ряда мировых лидеров, пояснил премьер-министр.

«Один из таких ярких примеров израильская информационная система точечного земледелия “Таранис”, которая базируется на технологии обработки больших данных. Данная система позволила Израилю с его сложными условиями земледелия не только полностью обеспечить себя продуктами питания, но и стать одним из мировых экспортеров АПК. Эта реформа также привела к многократному росту производительности труда, сегодня один фермер Израиля кормит более 100 человек», — пояснил Бакытжан Сагинтаев.

Отметим, что на республиканское совещание по вопросам цифровизации приглашены международные эксперты в области ИКТ, руководители госорганов, представители отечественных и иностранных корпораций, ИКТ-компаний из более чем 10 стран мира.

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