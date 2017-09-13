Верхнему Уфалею присвоили статус ТОСЭР

«Сегодня, наконец, буквально ночью, подписано Постановление о присвоении статуса территории опережающего социально-экономического развития городу Верхний Уфалей! Пришлось подключить тяжелую артиллерию и вопрос, зависший было уже месяц, решен молниеносно!» — написала член Совета Федерации.

Напомним, Верхний Уфалей был признан проблемной территорией после закрытия градообразующего предприятия «Уфалейникель». Безработица в городе достигла 11%. Ранее областные власти отмечали, что в случае получения статуса ТОСЭР этот показатель может снизиться до 5% к концу текущего года.