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12:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Верхнему Уфалею присвоили статус ТОСЭР

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября, ФедералПресс. Верхний Уфалей получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом на своей странице в Facebook сообщила сенатор от Челябинской области Ирина Гехт.

«Сегодня, наконец, буквально ночью, подписано Постановление о присвоении статуса территории опережающего социально-экономического развития городу Верхний Уфалей! Пришлось подключить тяжелую артиллерию и вопрос, зависший было уже месяц, решен молниеносно!» — написала член Совета Федерации.

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Напомним, Верхний Уфалей был признан проблемной территорией после закрытия градообразующего предприятия «Уфалейникель». Безработица в городе достигла 11%. Ранее областные власти отмечали, что в случае получения статуса ТОСЭР этот показатель может снизиться до 5% к концу текущего года.

По данным южноуральского правительства, с потенциальными резидентами уже заключены соглашения о намерениях по реализации 12 инвестпроектов, что позволит создать 860 рабочих мест.

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