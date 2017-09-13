Верхнему Уфалею присвоили статус ТОСЭР
ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября, ФедералПресс. Верхний Уфалей получил статус территории опережающего
ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября, ФедералПресс. Верхний Уфалей получил статус территории опережающего
«Сегодня, наконец, буквально ночью, подписано Постановление о присвоении статуса территории опережающего
Напомним, Верхний Уфалей был признан проблемной территорией после закрытия градообразующего предприятия «Уфалейникель». Безработица в городе достигла 11%. Ранее областные власти отмечали, что в случае получения статуса ТОСЭР этот показатель может снизиться до 5% к концу текущего года.
По данным южноуральского правительства, с потенциальными резидентами уже заключены соглашения о намерениях по реализации 12 инвестпроектов, что позволит создать 860 рабочих мест.