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12:10 (мск), источник: РИА Новости

Программа расселения аварийного жилья почти выполнена

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Программа расселения аварийного жилья в РФ выполнена на 95%, сообщил в среду журналистам в рамках выставки ProEstate министра строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Источник: РИА Новости

«Более 95% по этой программе введено, и нет оснований говорить, что будут серьезные проблемы с завершением программы», — сказал он.

Министр отметил, что 66 регионов полностью завершили программу, в оставшихся регионах необходимый объем уже построен, и завершается работа по оформлению документации.

При этом министр отметил, что может остаться менее десяти субъектов, где не будут введены несколько недостроенных домов, и ими будет заниматься Фонд ЖКХ, работу которого ранее было решено продлить до конца будущего года.

Министр уточнил, что с 1 января 2015 года по 1 сентября 2017 года в рамках программы расселения аварийного фонда переселено уже более 655 тысяч человек, площадь расселенного жилья превышает 10 миллионов квадратных метров.

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