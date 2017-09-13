Программа расселения аварийного жилья почти выполнена

Источник: РИА Новости

«Более 95% по этой программе введено, и нет оснований говорить, что будут серьезные проблемы с завершением программы», — сказал он.

Министр отметил, что 66 регионов полностью завершили программу, в оставшихся регионах необходимый объем уже построен, и завершается работа по оформлению документации.

При этом министр отметил, что может остаться менее десяти субъектов, где не будут введены несколько недостроенных домов, и ими будет заниматься Фонд ЖКХ, работу которого ранее было решено продлить до конца будущего года.