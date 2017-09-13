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12:21 (мск), источник: ИА REGNUM

Южный Урал: жители бараков вынуждены платить за капремонт

Пропорционально квадратным метрам.

Уплаченные средства за капремонт владельцами ветхо-аварийного жилья в Челябинской области будут возвращены пропорционально квадратным метрам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

«По закону, жильё когда признается аварийным, оно идёт под снос или реконструкцию. Капитальная реконструкция возможна всех несущих элементов, но у нас в Челябинской области давно такого не было, у нас все аварийные дома идут под снос. Законом предусмотрено, что дом признается аварийным, и средства фонда капремонтов идут на снос. Но в случае, если земля изымается муниципалитетом, то деньги возвращаются пропорционально квадратным метрам (жилья — ИА REGNUM). То есть как люди платили так им и возвращается. Получается, у нас все дома которые расселяются, там земля изымается для муниципальных нужд. Но у нас еще не расселяются дома признанные аварийным с 2015 года, с момента введения системы платы за капремонт», — сообщил глава пресс-службы Министерства строительства и инфраструктуры Николай Пастухов.

В отделе по работе со СМИ регионального оператора капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Челябинской области пояснили, что если дом в официальном порядке признан аварийным, подлежащим сносу и переселению, то после выхода соответствующего постановления муниципалитета жители этого дома прекращают платить взносы за капремонт. Оплата после этого производится на нужды расселения и переселения. То есть всё зависит от того, существуют ли документы о признании дома аварийным. Признаёт дом аварийным специальная комиссия, создаваемая муниципальными властями.

Вместе с тем, в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области сообщили, что сейчас закончилась программа по сносу ветхо-аварийного жилья признанного таковым до 1 января 2012 года. Под действие программы попало 192 тыс. квадратных метров аварийного жилья, на которых проживали свыше 12 тыс. южноуральцев.

По данным регионального минстроя, в области по новой программе расселения уже зафиксировано свыше 217 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года. На реализацию программы расселения потребуется около 10 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предлагают освободить жителей ветхих домов от ежемесячных взносов на капитальный ремонт. С данной инициативой выступил депутат Андрей Палкин («Единая Россия»).

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