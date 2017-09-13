Южный Урал: жители бараков вынуждены платить за капремонт
Пропорционально квадратным метрам.
Пропорционально квадратным метрам.
Уплаченные средства за капремонт владельцами
«По закону, жильё когда признается аварийным, оно идёт под снос или реконструкцию. Капитальная реконструкция возможна всех несущих элементов, но у нас в Челябинской области давно такого не было, у нас все аварийные дома идут под снос. Законом предусмотрено, что дом признается аварийным, и средства фонда капремонтов идут на снос. Но в случае, если земля изымается муниципалитетом, то деньги возвращаются пропорционально квадратным метрам (жилья — ИА REGNUM). То есть как люди платили так им и возвращается. Получается, у нас все дома которые расселяются, там земля изымается для муниципальных нужд. Но у нас еще не расселяются дома признанные аварийным с 2015 года, с момента введения системы платы за капремонт», — сообщил глава
В отделе по работе со СМИ регионального оператора капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Челябинской области пояснили, что если дом в официальном порядке признан аварийным, подлежащим сносу и переселению, то после выхода соответствующего постановления муниципалитета жители этого дома прекращают платить взносы за капремонт. Оплата после этого производится на нужды расселения и переселения. То есть всё зависит от того, существуют ли документы о признании дома аварийным. Признаёт дом аварийным специальная комиссия, создаваемая муниципальными властями.
Вместе с тем, в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области сообщили, что сейчас закончилась программа по сносу
По данным регионального минстроя, в области по новой программе расселения уже зафиксировано свыше 217 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года. На реализацию программы расселения потребуется около 10 млрд рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предлагают освободить жителей ветхих домов от ежемесячных взносов на капитальный ремонт. С данной инициативой выступил депутат Андрей Палкин («Единая Россия»).