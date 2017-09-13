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12:14 (мск), источник: Вести - Калининград

В регионе началось строительство крупного свинокомплекса

В 2018 году Калининская область сможет начать экспорт свинины не только в другие регионы России, но и, возможно в Европу.

Источник: Вести - Калининград
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В регионе началось строительство крупного комплекса на 90 тысяч голов. За 12 месяцев производство будет давать в живом весе около 20 тысяч тонн мяса. Проект реализует датская фирма на деньги инвесторов из Таиланда. Старт проекту дали продуктовые санкции, введённые Россией против стран Евросоюза.

Константин Морозов, корреспондент:

— Строительство свинокомплекса на 90 тысяч голов, возле поселка Ермаково Правдинского городского округа стартовало. Проект прошёл все возможные экспертизы. Сейчас я нахожусь на фундаменте будущего репродуктора. В дальнейшем здесь еще появиться комплексы по доращиванию и откормке. Комбикормовый завод и автомойка.

Генеральный директор компании Томас Норгаард, фермер в третьем поколении рассказывает, на российской земле применяются лучшие европейские технологии. Экологические требования намного выше, чем в его родной Дании. Специально, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайшего посёлка, дома которые попадают в охранную зону, выкупили.

Томас Норгаард, Генеральный директор ООО «Правдинское СвиноПроизводство-два»:

— Мы внедрили новые технологии, которые еще не требуются Российским законодательством. Чтобы люди не чувствовали запах, чтобы у наших сотрудников были комфортные условия для работы. Мы применили технологии это полностью герметичные закрытые лагуны, в которых собирается навоз, и затем есть закрытая система сепарации, которая полностью закрытая.

Продовольственная безопасность плюс сырье для местных производителей, такие цели ставила компания с момента введения нашей страной продовольственных санкций против Евросоюза. Сейчас они выполнены. Строительство нового свинокомплекса дополнительно даст в местный бюджет многомиллионные отчисления. Плюс более 100 рабочих мест. В год новое предприятие обеспечит около 20 тысяч тонн мяса.

Александр Шендерюк-Жидков, врио заместителя председателя правительства Калининградской области:

— Мы мроизводим свинины больше, чем требуется для внутреннего рынка, нацеленный на развитие Калининградской области. Есть, в том числе, экспортный потенциал. Я знаю, что Правдинское свинопроизводство подумывает об экспорте нашей свинины. Второй крупный проект это строительство утиль-завода, он как раз у нас должен способствовать тому, чтобы экспорт продукции Правдинского свинопроизводства из Калининградской области, где высокие требования к санитарным требованиям.

Иностранный инвестор вложит в строительство свинокомплекса, около 4 миллиардов рублей. Полностью сдать объект в эксплуатацию планируют в следующем году.

Константин Морозов, Влад Косяк.

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