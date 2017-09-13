Более 23 млн рублей затратили на покупку передвижного диабет-центра на Дону
После приемки оборудования диамобиль с командой медспециалистов приступит к работе.
После приемки оборудования диамобиль с командой медспециалистов приступит к работе.
Более 23 млн рублей затрачено из резервного фонда правительства Ростовской области на покупку передвижного
Согласно информации из официальных источников, передвижной
В диамобиле оборудованы кабинеты диабетолога, нефролога, офтальмолога, кардиолога, хирурга, а также лаборатория.
После приемки оборудования передвижной
Напомним, один диамобиль уже работает в регионе с 2008 года. В нем пациенты за день могут пройти полное обследование и получить консультации узких специалистов.