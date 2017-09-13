Дождались: отопительный сезон в Екатеринбурге стартует 18 сентября

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, согласно документу, запуск циркуляции в централизованной системе теплоснабжения будет проходить в четыре этапа.

Первый этап: 18—20 сентября .

— Орджоникидзевский: Уралмаш (Космонавтов, Победа, Бакинских Комиссаров);.

— Ленинский: Автовокзал (Цвиллинга, Фурманова, Степана Разина, Чапаева),

Московская горка (Шейнкмана, Куйбышева, 8 марта);.

— Верх-Исетский: ВИЗ (Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева, Токарей),

Юго-Запад (Гурзуфская, Белореченская), Репина, Шуамяна, А. Барбюса, Ключевская, Черкасская, Зоологическая, С. Дерябиной, мкр-н Широкая речка;.

— Кировский: ЖБИ (Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого);.

— Октябрьский: Синие Камни, Парковый (Восточная, Тверитина, Ткачей), Сибирский тракт, Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева;.

— Чкаловский: Ботаника (Шварца, Крестинского, Родонитовая), Машинная, Чайковского.

Второй этап: 21—25 сентября .

— Железнодорожный: Завокзальный (Завокзальная, Ереванская, Артинская), Сортировка (Пехотинцев, С. Перовской, Бебеля);.

— Верх-Исетский: Попова, Московская;.

— Орджоникидзевский: Уралмаш (Градмаш-Машиностроителей, Кировоградская, Донбасская), Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская;.

Эльмаш (Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных командиров, Войкова, Лобкова, Стачек);.

— Ленинский: Центр (Попова, Куйбышева, Шейнкмана, Московская),

Юго-Запад (Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, С. Дерябиной), Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, Щорса;.

— Чкаловский: Союзная, Авиационная, Серова, Щорса;.

— г. Березовский,

— г. Верхняя Пышма.

Третий этап: 26—27 сентября .

— Железнодорожный: Центр (Челюскинцев, Братьев Быковых, пер. Красный, Мельковская);.

— Ленинский: Центр (Толмачева, Пушкина, Горького, 8 марта, Ленина, Шейнкмана, Вайнера, Хохрякова, Народной Воли, Сакко и Ванцетти, Театральный, Банковский, Воеводина, Чернышевского, Добролюбова);.

— Верх-Исетский: Центр (Челюскинцев, Набережная Рабочей молодежи, ВИЗ-бульвар, Февральской революции, 8 марта, Ленина, Антона Валека, Московская, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова);.

— Кировский: Центр (Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачева);.

— Орджоникидзевский: Эльмаш (Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Старых Большевиков, Краснофлотцев).

Четвертый этап: 28—30 сентября .

— Железнодорожный: Сортировка (Билимбаевская, Кунарская), Шевченко, Бажова;.

— Ленинский: Центр (Карла Либкнехта, Толмачева, Пушкина, Малышева, Горького);.

— Кировский: Пионерский поселок (Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, пер. Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская);.

— Октябрьский: Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина;.

— Верх-Исетский: Барбюса, Токарей, Татищева, Репина, 3 интернационала, Бебеля, Готвальда, Колмогорова, Опалихинская.

Также стал известен график подключения потребителей Екатеринбурга от локальных котельных.

Первый этап: 18—20 сентября .

Октябрьский р-н: Луганская, 27, Каменотесов, 11а, п. Исток Ремонтный, 10,

Железнодорожный р-н: п. Северка, Комсомольская, 16, Коуровская, 22, Решетская, 51, п. Шувакиш, Школьная, 4,

Кировский р-н: Вишневая, 2а, Первомайская, 71б, Изоплитная, 23а,

Верх-Исетский р-н: п. Медный, Медная, 1.

Чкаловский р-н: Бисертская, 132, 8 Марта, 202, п. Рудный, Адмирала Ушакова, 23б, Горный щит, Ленина, 50, Окраиная, 48, п. Полеводство, Животноводов, 16а.

Второй этап: 21—25 сентября .

Кировский р-н: Проезжая, 173а, Краснодарская, 34а, Мурзинская, 1,

Орджоникидзевский р-н: п. Садовый, Верстова, 2а.

Железнодорожный р-н: Кишиневская, 56, Решетская, 55, п. Северка, Мира, 27,

Чкаловский р-н: Жуковского, 1, Новостроя, 5, Новинская, 2, Алтайская, 64а, п. Широкая речка, Центральная, 12б, ст. Сысерть, Школьная, 9а,

Верх-Исетский р-н: п. Широкая речка, Удельная, 2а, Московский тракт, 22 км, п-ов Малый конный, 11а, п-ов Большой конный, Водонасосная, 9,

Октябрьский р-н: Базовый, 62, Петропаловская, 45а.

Третий этап: 26—27 сентября .

Железнодорожный р-н: Минометчиков, 13, п. Северка, Стрелочников, 6, п. Шувакиш, Привокзальная, 17,

Октябрьский р-н: Аграрная, 67а, Бахчиванджи, 40,

Орджоникидзевский р-н: Стачек, 29б.

Чкаловский р-н, п. Шабровский, Садовая, 8а, п. Широкая речка, КЭЧ, Ел. Шоссе, 3, Бисертская, 1,

Верх-Исетский р-н: Московский тракт, 11 км.

Четвертый этап: 28—30 сентября .

Орджоникидзевский р-н: Фронтовых бригад, 18,

Чкаловский р-н: п. Шабровский Ленина, 1.