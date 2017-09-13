Дождались: отопительный сезон в Екатеринбурге стартует 18 сентября
Во вторник, 12 сентября,
Во вторник, 12 сентября,
Как сообщили Накануне.RU в
Первый этап:
— Орджоникидзевский: Уралмаш (Космонавтов, Победа, Бакинских Комиссаров);.
— Ленинский: Автовокзал (Цвиллинга, Фурманова, Степана Разина, Чапаева),
Московская горка (Шейнкмана, Куйбышева, 8 марта);.
— Верх-Исетский: ВИЗ (Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева, Токарей),
— Кировский: ЖБИ (Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого);.
— Октябрьский: Синие Камни, Парковый (Восточная, Тверитина, Ткачей), Сибирский тракт, Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева;.
— Чкаловский: Ботаника (Шварца, Крестинского, Родонитовая), Машинная, Чайковского.
Второй этап:
— Железнодорожный: Завокзальный (Завокзальная, Ереванская, Артинская), Сортировка (Пехотинцев, С. Перовской, Бебеля);.
— Верх-Исетский: Попова, Московская;.
— Орджоникидзевский: Уралмаш (Градмаш-Машиностроителей, Кировоградская, Донбасская), Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская;.
Эльмаш (Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных командиров, Войкова, Лобкова, Стачек);.
— Ленинский: Центр (Попова, Куйбышева, Шейнкмана, Московская),
— Чкаловский: Союзная, Авиационная, Серова, Щорса;.
— г. Березовский,
— г. Верхняя Пышма.
Третий этап:
— Железнодорожный: Центр (Челюскинцев, Братьев Быковых, пер. Красный, Мельковская);.
— Ленинский: Центр (Толмачева, Пушкина, Горького, 8 марта, Ленина, Шейнкмана, Вайнера, Хохрякова, Народной Воли, Сакко и Ванцетти, Театральный, Банковский, Воеводина, Чернышевского, Добролюбова);.
— Верх-Исетский: Центр (Челюскинцев, Набережная Рабочей молодежи,
— Кировский: Центр (Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачева);.
— Орджоникидзевский: Эльмаш (Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Старых Большевиков, Краснофлотцев).
Четвертый этап:
— Железнодорожный: Сортировка (Билимбаевская, Кунарская), Шевченко, Бажова;.
— Ленинский: Центр (Карла Либкнехта, Толмачева, Пушкина, Малышева, Горького);.
— Кировский: Пионерский поселок (Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, пер. Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская);.
— Октябрьский: Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина;.
— Верх-Исетский: Барбюса, Токарей, Татищева, Репина, 3 интернационала, Бебеля, Готвальда, Колмогорова, Опалихинская.
Также стал известен график подключения потребителей Екатеринбурга от локальных котельных.
Первый этап:
Октябрьский р-н: Луганская, 27, Каменотесов, 11а, п. Исток Ремонтный, 10,
Железнодорожный р-н: п. Северка, Комсомольская, 16, Коуровская, 22, Решетская, 51, п. Шувакиш, Школьная, 4,
Кировский р-н: Вишневая, 2а, Первомайская, 71б, Изоплитная, 23а,
Чкаловский р-н: Бисертская, 132, 8 Марта, 202, п. Рудный, Адмирала Ушакова, 23б, Горный щит, Ленина, 50, Окраиная, 48, п. Полеводство, Животноводов, 16а.
Второй этап:
Кировский р-н: Проезжая, 173а, Краснодарская, 34а, Мурзинская, 1,
Орджоникидзевский р-н: п. Садовый, Верстова, 2а.
Железнодорожный р-н: Кишиневская, 56, Решетская, 55, п. Северка, Мира, 27,
Чкаловский р-н: Жуковского, 1, Новостроя, 5, Новинская, 2, Алтайская, 64а, п. Широкая речка, Центральная, 12б, ст. Сысерть, Школьная, 9а,
Октябрьский р-н: Базовый, 62, Петропаловская, 45а.
Третий этап:
Железнодорожный р-н: Минометчиков, 13, п. Северка, Стрелочников, 6, п. Шувакиш, Привокзальная, 17,
Октябрьский р-н: Аграрная, 67а, Бахчиванджи, 40,
Орджоникидзевский р-н: Стачек, 29б.
Чкаловский
Четвертый этап:
Орджоникидзевский р-н: Фронтовых бригад, 18,
Чкаловский р-н: п. Шабровский Ленина, 1.
Как уточнили в ЕТК, при технической неготовности потребителя к отопительному сезону и наличия финансовой задолженности возможна корректировка сроков подключения.