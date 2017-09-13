В администрации Дубровского опровергли информацию о присвоении статуса ТОСЭР Верхнему Уфалею

Об этом экспертному каналу «ФедералПресс» сообщил руководитель пресс-службы губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

«С невероятным прискорбием констатирую, но пока никакого подписанного постановления о присвоении статуса ТОСЭР Верхнему Уфалею нет. Документ по-прежнему собирает визы. Истинная правда в том, что уважаемая Ирина Альфредовна действительно нам помогла и по обращению нашего же заместителя министра экономического развития Ирины Викторовны Акбашевой “продвинула” документ. Из одного министерства в другое, из минфина в минюст. И мы за это ей благодарны!», — прокомментировал Дмитрий Федечкин пост Ирины Гехт в Facebook.

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Представитель южноуралького правительства подчеркнул, что постановления (в том числе — о присвоении статуса ТОСЭР) подписывает председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. «Он же первым публично объявляет о принятых решениях. Иногда — устами своей пресс-службы. Так это было, когда статус ТОСЭР получил Бакал. Так будет, когда Верхний Уфалей получит статус ТОСЭР», — сообщил Дмитрий Федечкин.

При этом руководитель пресс-службы губернатора отметил, что до конца года Верхний Уфалей действительно должен получить статус ТОСЭР: «Получит — благодаря той работе, которую ведет региональный минэконом по прямому поручению губернатора Бориса Дубровского. Напомню, что Борис Александрович лично вел и продолжает вести все ключевые переговоры с собственниками “Уфалейникеля” и потенциальными инвесторами, готовыми вкладываться в Верхний Уфалей. Напомню, что в Верхнем Уфалее последние месяцы фактически квартируются специалисты минэконома и управления по труду и занятости. Напомню, что сам Борис Александрович только за этот год четырежды был в Верхнем Уфалее и до конца года поедет туда, минимум, еще один раз. Как все понимают, не на прогулку».