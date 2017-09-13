Россия выделит Башкирии около 676 миллионов рублей на погашение госдолга
Данная сумма позволит частично погасить дефицит регионального бюджета, причем закрыть федеральный кредит нужно до 2022 года, сообщает «Коммерсант».
Данная сумма позволит частично погасить дефицит регионального бюджета, причем закрыть федеральный кредит нужно до 2022 года, сообщает «Коммерсант».
По состоянию на 1 сентября госдолг Башкирии составляет более 23 млрд рублей, из которых чуть больше 8 млрд — задолженность по облигациям, 2,5 млрд — банковские кредиты Сбербанка, свыше 12 млрд рублей — бюджетные кредиты за 2010−2016 годы и 166,5 млн рублей — госгарантии.
По прогнозам специалистов, общая сумма трат к концу этого года составит 1,68 млрд рублей, что равно 20,6% структуры доходов бюджета республики.