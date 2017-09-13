Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выяснилось, кто стоит за массовыми минированиями в городах России
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
«Не мог не получить добро руководства»: Соловьев о шутке Урганта
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»Через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
"До и после пластики": Варнава поделилась фото в юности - СМИ
СМИ: Лолита в шортах хвастается стройными ногами
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, в кратер вулкана
СМИ: Пушков колко прокомментировал «прорыв» Саакашвили на Украину
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
8Котопоезд из Японии
13:05 (мск), источник: PROUFU.ru

Россия выделит Башкирии около 676 миллионов рублей на погашение госдолга

Данная сумма позволит частично погасить дефицит регионального бюджета, причем закрыть федеральный кредит нужно до 2022 года, сообщает «Коммерсант».

По состоянию на 1 сентября госдолг Башкирии составляет более 23 млрд рублей, из которых чуть больше 8 млрд — задолженность по облигациям, 2,5 млрд — банковские кредиты Сбербанка, свыше 12 млрд рублей — бюджетные кредиты за 2010−2016 годы и 166,5 млн рублей — госгарантии.

По прогнозам специалистов, общая сумма трат к концу этого года составит 1,68 млрд рублей, что равно 20,6% структуры доходов бюджета республики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Эх, Бен: «Салават Юлаев» обыгрывает рижское «Динамо»
Пропавший на 10 дней подросток из Башкирии питался объедками и спал на обочине
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Сечин заявил, что Улюкаев требовал от него взятку жестом
Дипломатов РФ оштрафуют за сжигание мусора в консульстве
WADA ждет от РФ принятия ответственности за допинговую систему
Мединский назвал беззаконием попытки давления на кинотеатры
Суд признал «Трансаэро» банкротом
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
BMW во Франкфурте: огромный кроссовер Х7 и крутой электрокар Немцы показали концепты X7 iPerformance и i Vision Dynamics
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом» В сети появились фотографии, подтверждающие старт проекта «Бабий бунт»
Недвижимость
Власти Смольного выступили за отмену долевого строительства
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
Владимир Машков: «Воспитывать детей я не умею и не собираюсь» Актер дал первое интервью вместе со своей дочерью — Марией Машковой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь