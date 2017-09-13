Россия выделит Башкирии около 676 миллионов рублей на погашение госдолга

По состоянию на 1 сентября госдолг Башкирии составляет более 23 млрд рублей, из которых чуть больше 8 млрд — задолженность по облигациям, 2,5 млрд — банковские кредиты Сбербанка, свыше 12 млрд рублей — бюджетные кредиты за 2010−2016 годы и 166,5 млн рублей — госгарантии.