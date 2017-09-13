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13:02 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Андрей Бочаров посетил ЖК «Бейкер Стрит» в Волгограде

Очередное выездное совещание провел губернатор на площадке комплексной застройки «Бейкер Стрит» в Волгограде. Глава области проверил ход выполнения работ по благоустройству пруда и прилегающей к нему территории, сообщает ВДТВ.

Андрей Бочаров отметил, что с компанией-застройщиком область реализует совместный проект в рамках государственно-частного партнерства. В числе условий партнерства — благоустройство территории инвестором, за что регион выделяет инвестору землю без торгов.

Пресс-служба администрации региона поясняет, что строительная компания ООО «ИСК «Волгострой» в ЖК «Бейкер Стрит» с 2013 года возвела 12 домов площадью около 71 тысячи квадратных метров. До 2028 года здесь построят еще 70 тысяч квадратных метров жилья. Компания приступила к благоустройству территории, созданию удобной для жителей инфраструктуры.

Во время совещания Андрей Бочаров отметил, что порой возникают трудности, связанные с тем, что земля в 2010 — 2011 годах была передана в собственность частным лицам с нарушениями. Идут проверки по данным фактам. Губернатор дал команду организовать рабочие группы с участием представителей администраций области и города, общественности, силовых структур для правовой оценки решений о выделении участков.

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