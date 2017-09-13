Минсельхоз предложил снизить НДС на фрукты и ягоды

Источник: РИА Новости

«Снижение НДС с 18 до 10 процентов на продажу плодов, ягод и винограда поможет и дальше увеличивать площади и объемы производства», — сказал Ткачев, выступая на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, такое стимулирование позволит сохранить темпы закладки садов и виноградников.

«Чтобы через пять лет мы смогли заместить импорт основных фруктов: яблок, груш и винограда», — добавил министр.