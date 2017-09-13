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13:44 (мск), источник: РИА Новости

Гендиректор JPMorgan назвал биткоины мошенничеством

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Генеральный директор финансового холдинга JPMorgan Chase Джеймс Даймон жестко раскритиковал криптовалюту биткоин, назвав ее мошенничеством, пишет газета Financial Times.

ЦБ: $ 57.6679   +0.40 € 69.0977   +0.55 ММВБ: $ 57.7575   +0.05 € 69.2100   +0.20
Источник: РИА Новости

«Если бы у нас был трейдер, торгующий биткоинами, я бы уволил его в секунду по двум причинам. Первое — это против наших правил. Второе — это глупо», — заявил он в ходе конференции банка Barclays в Нью-Йорке.

Как уточняет газета, в настоящий момент стоимость одного биткоина оценивается примерно в 4,2 тысячи долларов. Еще в конце 2015 года криптовалюта стоила менее 250 долларов за единицу. По мнению Даймона, стоимость биткоина может достичь 20 тысяч долларов, однако в конечном итоге он «взорвется».

«Это мошенничество, и я, честно говоря, просто шокирован тем, что никто не видит это так, как оно есть», — добавил Даймон.

«Единственный хороший аргумент, который я слышал, заключается в том, что если вы в Венесуэле, Эквадоре или Северной Корее, или если вы наркодилер, убийца, что-то подобное, вам удобнее пользоваться биткоинами, нежели долларами США», — заявил Даймон, заключив, что для криптовалюты может существовать рынок, однако он ограничен.

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11 сентября© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Александр Зыков
И с кем он им расчитывается, с такими же маргиналами?) Да и бтткоины еще добыть надо, не купит ведь он их за сои воны или что там у него за валюта...
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