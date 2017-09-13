Гендиректор JPMorgan назвал биткоины мошенничеством

Источник: РИА Новости

«Если бы у нас был трейдер, торгующий биткоинами, я бы уволил его в секунду по двум причинам. Первое — это против наших правил. Второе — это глупо», — заявил он в ходе конференции банка Barclays в Нью-Йорке.

Как уточняет газета, в настоящий момент стоимость одного биткоина оценивается примерно в 4,2 тысячи долларов. Еще в конце 2015 года криптовалюта стоила менее 250 долларов за единицу. По мнению Даймона, стоимость биткоина может достичь 20 тысяч долларов, однако в конечном итоге он «взорвется».

«Это мошенничество, и я, честно говоря, просто шокирован тем, что никто не видит это так, как оно есть», — добавил Даймон.