Каждая семья в Молдове ежегодно платит государству около 50 тысяч леев

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 сен — Spuntik. Цифры от которых бросает в дрожь: каждая молдавская семья из своего бюджета ежегодно выплачивает в среднем 48 тысяч леев в качестве налогов и сборов. Подобные данные приводит экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, который ранее возглавлял парламентскую комиссию по экономике, бюджету и финансам.

Читайте также Президент: блокирую внесение в Конституцию пункта о евроинтеграции

«Ежегодно каждая семья из троих человек выплачивает в среднем 48 тысяч леев налогов и сборов. Никого не интересует кто, как и на что тратит ваши деньги? Когда слышите фразу — государство должно мне дать, помните, что государство в первую очередь забирает», — отметил Ионицэ.

Эксперт считает, что люди должны знать, что происходит с их деньгами.