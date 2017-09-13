Каждая семья в Молдове ежегодно платит государству около 50 тысяч леев
Куда уходят деньги: десятки тысяч леев ежегодно уходят государству от каждой молдавской семь.
Куда уходят деньги: десятки тысяч леев ежегодно уходят государству от каждой молдавской семь.
КИШИНЕВ, 13 сен — Spuntik. Цифры от которых бросает в дрожь: каждая молдавская семья из своего бюджета ежегодно выплачивает в среднем 48 тысяч леев в качестве налогов и сборов. Подобные данные приводит экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, который ранее возглавлял парламентскую комиссию по экономике, бюджету и финансам.
«Ежегодно каждая семья из троих человек выплачивает в среднем 48 тысяч леев налогов и сборов. Никого не интересует кто, как и на что тратит ваши деньги? Когда слышите фразу — государство должно мне дать, помните, что государство в первую очередь забирает», — отметил Ионицэ.
Эксперт считает, что люди должны знать, что происходит с их деньгами.
Проблема неадекватных выплат, несоответствующих прожиточному минимуму, очень больно бьет по карману граждан Молдовы и вызывает недовольство тех, для которых такие суммы — это единственные возможности для того, чтобы достойно прожить, выучить своих детей и продлить жизнь своих стариков.