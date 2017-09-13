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13:56 (мск), источник: СуперОмск

В Омске запускают новый маршрут

Департамент транспорта объявил конкурс по отбору перевозчиков, которые будут обслуживать новый городской маршрут.

Маршрут № 18 будет следовать между остановками «Улица Крупской» и «Улица Гашека», таким образом соединяя Левобережье, Привокзальный поселок и Московку-2.

Предполагается, что на маршруте будут работать автобусы средней и большой вместимости. Заявки от перевозчиков будут принимать по 8 октября. Более подробные условия конкурса можно посмотреть на портале горадминистрации.

Мэрия отмечает, что запуск маршрута № 18 производится по предложению Санкт-Петербургского госуниверситета, который разрабатывает новую маршрутную сеть для Омска.

Напомним, СПбГУ должен был разработать новую маршрутную сеть Омска и предоставить схему каждого из маршрутов, рекомендуемые класс и вместимость транспортного средства, который должен использоваться на маршруте, оценку необходимого количества ТС, прогнозируемую себестоимость поездки и потребность бюджетного финансирования пассажирских предприятий.

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