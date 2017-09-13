В Омске запускают новый маршрут

Маршрут № 18 будет следовать между остановками «Улица Крупской» и «Улица Гашека», таким образом соединяя Левобережье, Привокзальный поселок и Московку-2.

Предполагается, что на маршруте будут работать автобусы средней и большой вместимости. Заявки от перевозчиков будут принимать по 8 октября. Более подробные условия конкурса можно посмотреть на портале горадминистрации.

Мэрия отмечает, что запуск маршрута № 18 производится по предложению Санкт-Петербургского госуниверситета, который разрабатывает новую маршрутную сеть для Омска.