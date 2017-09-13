В Омске запускают новый маршрут
Департамент транспорта объявил конкурс по отбору перевозчиков, которые будут обслуживать новый городской маршрут.
Департамент транспорта объявил конкурс по отбору перевозчиков, которые будут обслуживать новый городской маршрут.
Маршрут № 18 будет следовать между остановками «Улица Крупской» и «Улица Гашека», таким образом соединяя Левобережье, Привокзальный поселок и Московку-2.
Предполагается, что на маршруте будут работать автобусы средней и большой вместимости. Заявки от перевозчиков будут принимать по 8 октября. Более подробные условия конкурса можно посмотреть на портале горадминистрации.
Мэрия отмечает, что запуск маршрута № 18 производится по предложению
Напомним, СПбГУ должен был разработать новую маршрутную сеть Омска и предоставить схему каждого из маршрутов, рекомендуемые класс и вместимость транспортного средства, который должен использоваться на маршруте, оценку необходимого количества ТС, прогнозируемую себестоимость поездки и потребность бюджетного финансирования пассажирских предприятий.