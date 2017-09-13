В Новосибирске по федеральной программе отремонтировали улицу Немировича-Данченко
Раньше установленного срока в Новосибирске начали сдавать дороги, отремонтированные по федеральной программе. Сегодня комиссия — без замечаний — приняла улицу
Раньше установленного срока в Новосибирске начали сдавать дороги, отремонтированные по федеральной программе. Сегодня комиссия — без замечаний — приняла улицу
Напомним, Новосибирск вошел в долгосрочный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». В этом году по программе капитально отремонтируют 9 объектов, половина из них уже готовы. Ждут приемки. Крайний срок сдачи — 1 октября.
Сейчас в мэрии составляют план работ на следующий год. В программу войдут Большевистская улица, Красный проспект. Также планируют продолжить ремонт на