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14:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске по федеральной программе отремонтировали улицу Немировича-Данченко

Раньше установленного срока в Новосибирске начали сдавать дороги, отремонтированные по федеральной программе. Сегодня комиссия — без замечаний — приняла улицу Немировича-Данченко.

Источник: Вести - Новосибирск

Напомним, Новосибирск вошел в долгосрочный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». В этом году по программе капитально отремонтируют 9 объектов, половина из них уже готовы. Ждут приемки. Крайний срок сдачи — 1 октября.

Сейчас в мэрии составляют план работ на следующий год. В программу войдут Большевистская улица, Красный проспект. Также планируют продолжить ремонт на Немировича-Данченко, до пересечения с улицей Станиславского.

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