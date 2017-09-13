Открыли новую трассу между Краснодарским краем и Адыгеей
Адыгея и Краснодарский край завершили реализацию совместного проекта по строительству новой трассы Уляп — Тенгинская с мостом через реку Лаба.
Адыгея и Краснодарский край завершили реализацию совместного проекта по строительству новой трассы Уляп — Тенгинская с мостом через реку Лаба.
В открытии трассы протяженностью 4,551 км с мостом через реку Лабу приняли глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам специалистов министерства строительства, транспорта,
«Это повлияет на снижение нагрузки на
Строительство дороги и моста началось в 2008 году, со стороны республики было завершено за несколько лет. На эти цели было затрачено около 480,5 млн рублей. После размораживания проекта Краснодарский край достроил свой участок дороги.