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14:36 (мск), источник: ЮГА.ру

Открыли новую трассу между Краснодарским краем и Адыгеей

Адыгея и Краснодарский край завершили реализацию совместного проекта по строительству новой трассы Уляп — Тенгинская с мостом через реку Лаба.

Источник: ЮГА.ру

В открытии трассы протяженностью 4,551 км с мостом через реку Лабу приняли глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам специалистов министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи, благодаря новой дорожной артерии будут перераспределены транспортные потоки между соседними районами Адыгеи и Краснодарского края.

«Это повлияет на снижение нагрузки на Усть-Лабинский и Некрасовский мосты, трассы Майкоп — Усть-Лабинск. У жителей Красногвардейского, Шовгеновского, Кошехабльского районов Адыгеи, а также Курганинского, Усть-Лабинского и других районов Краснодарского края появится более короткий путь в краевую столицу и на Черноморское побережье», — рассказали Юга.ру специалисты республиканского минстроя.

Строительство дороги и моста началось в 2008 году, со стороны республики было завершено за несколько лет. На эти цели было затрачено около 480,5 млн рублей. После размораживания проекта Краснодарский край достроил свой участок дороги.

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