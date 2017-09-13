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14:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Камская долина» погасила часть долгов по зарплате

ПЕРМЬ, 13 сентября, ФедералПресс. Ряд известных пермских предприятий выплатили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

Прокуратура Перми взяла ситуацию на этих предприятиях-должниках под контроль в августе. Проведенная работа с руководителями дала результаты.

Полностью погашена задолженность по заработной плате ООО «КД-Девелопмент», ООО «Недвижимость», ООО «ПроектИнвест». Частично долги перед работниками погасили такие компании, как ООО «ГалоПолимерРемонт», АО «Центр управления проектами», АО «Камская долина».

Всего выплачено порядка 3,8 млн рублей долгов по зарплате. Работа по ликвидации задолженности продолжается.

Напомним, в июле ряд предприятий, аффилированных стройхолдингу «Камская долина» подали иски о банкротстве компаний группы «Камская долина».

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