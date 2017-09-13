«Камская долина» погасила часть долгов по зарплате
ПЕРМЬ, 13 сентября, ФедералПресс. Ряд известных пермских предприятий выплатили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры, сообщает
ПЕРМЬ, 13 сентября, ФедералПресс. Ряд известных пермских предприятий выплатили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры, сообщает
Прокуратура Перми взяла ситуацию на этих
Полностью погашена задолженность по заработной плате ООО «КД-Девелопмент», ООО «Недвижимость», ООО «ПроектИнвест». Частично долги перед работниками погасили такие компании, как ООО «ГалоПолимерРемонт», АО «Центр управления проектами», АО «Камская долина».
Всего выплачено порядка 3,8 млн рублей долгов по зарплате. Работа по ликвидации задолженности продолжается.
Напомним, в июле ряд предприятий, аффилированных стройхолдингу «Камская долина» подали иски о банкротстве компаний группы «Камская долина».